Así se vivió el segundo día de audiencias en el Senado por la reforma a la Ley de Amparo

Tras las audiencias en el Senado, se realizaron cambios a la reforma Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Se precisó que el interés legítimo puede ser individual o colectivo , sin necesidad de que la lesión sea “actual” ni que el beneficio del amparo sea “directo”, para facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos .

, sin necesidad de que la lesión sea “actual” ni que el beneficio del amparo sea “directo”, para . Para obtener la suspensión en juicios de amparo contra cobros de créditos fiscales firmes , las garantías solo podrán constituirse mediante billete de depósito o carta de crédito emitidos por instituciones autorizadas y registradas ante el SAT.

, las garantías solo podrán constituirse emitidos por instituciones autorizadas y registradas ante el SAT. Se extendieron los plazos procesales: los jueces tendrán hasta 90 días naturales para dictar sentencia en amparo indirecto (antes 60), y en procesos penales que afecten la libertad personal , los quejosos dispondrán de cinco días para exhibir la garantía correspondiente (antes tres).

los jueces tendrán hasta 90 días naturales para dictar sentencia en amparo indirecto (antes 60), y en , los quejosos dispondrán de cinco días para exhibir la garantía correspondiente (antes tres). Se eliminaron límites que reducían multas o sanciones a autoridades por incumplir suspensiones o sentencias de amparo. Además, se hicieron ajustes en el Código Fiscal para armonizar con las modificaciones del paquete fiscal en la Cámara de Diputados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.