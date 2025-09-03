Diputada denuncia agresión sexual en Edomex; señala a colaboradores de legislador local de Morena

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Leticia Garfias Alcántara , denunció públicamente haber sido víctima de agresión física y abuso sexual presuntamente por parte de integrantes del equipo del diputado local Osvaldo Cortés Contreras .

De acuerdo a lo que mencionó, el ataque en su contra presuntamente contó con el apoyo de la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio .

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto en las oficinas distritales de la legisladora, ubicadas en la comunidad de Cuanalán, en Acolman, Estado de México (Edomex).

Diputada de Morena denuncia abuso sexual

En rueda de prensa el pasado martes 2 de septiembre, Garfias Alcántara apareció con visibles lesiones y relató que ese día un grupo armado, de al menos 50 personas, cercó sus oficinas con el respaldo de elementos de la policía municipal enviados por la alcaldesa.

Con base en su testimonio, hombres encapuchados descendieron de varios vehículos y comenzaron a agredir a sus hijos y colaboradores. Señaló directamente al chofer y al secretario particular de Cortés Contreras como responsables de golpearla, ultrajarla y cometer abuso sexual en su contra.

“Me toma por la espalda y me empieza a golpear, a manosear, a ultrajar. Y de paso a mandarme un mensaje fuerte… que el verga ahí era el diputado Osvaldo Cortés”, denunció la legisladora entre lágrimas.

Además, acusó que durante el ataque fueron saqueados equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Ya hay denuncia ante la FGR por los hechos

La legisladora confirmó que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos ocurridos. Aseguró que no es la primera ocasión en la que sufre agresiones vinculadas a Cortés Contreras y a la presidenta municipal Sánchez Osorio.

“Hago responsables de todo lo que me pueda pasar a mí, a mi familia y a mi equipo al diputado Osvaldo Cortés y a la presidenta Blanca Sánchez Osorio”, expresó.

Diputado local Osvaldo Cortés no se ha pronunciado sobre los hechos

Hasta el momento, ni el diputado local Osvaldo Cortés Contreras ni la alcaldesa de Acolman, Blanca Sánchez, han emitido un posicionamiento sobre las acusaciones en su contra.

El caso se suma a otros conflictos internos que han generado divisiones dentro de Morena en el Estado de México, en particular entre grupos que disputan control territorial y político en municipios estratégicos.

