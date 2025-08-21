Se la perdonan a Trump, corte de NY anuló multa millonaria impuesta en 2024

Este jueves el presidente Donald Trump se adjudicó una victoria legal más al ser exonerado de la millonaria multa impuesta por la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James en 2022. La multa provenía de una demanda impuesta a la familia Trump por fraudes civiles.

La decisión fue tomada por cinco jueces de la División de Apelaciones de Manhattan, al encontrar que la cantidad impuesta de 500 millones de dólares era excesiva. Dicha cantidad violaba la octava enmienda de la constitución estadounidense que prohíbe al gobierno imponer multas y fianzas demasiado elevadas o injustas.

Por su parte la oficina de la fiscal Letitia James ha anunciado que buscará apelar la resolución oficial.

Por esta razón querían multar a la familia Trump

La acusación a la familia Trump venía por exagerar fraudulentamente el valor de sus propiedades y otros activos para reforzar su negocio familiar.

El objetivo principal de esta movida era buscar préstamos más favorables con los bancos y mejores condiciones de seguro.

La inflación de sus bienes a lo largo del mundo se remonta a la década de 2010. En febrero de 2024 se decidió imponer la cantidad de 355 mdd como multa a pagar para la familia Trump, con el paso del tiempo los intereses han aumentado la cifra.

Arthur Engoron juez de distrito del estado de Nueva York encontró a la familia Trump culpable de inflar el valor de sus propiedades para incrementar su negocio familiar, pero desestimó la multa por ser una cantidad demasiado elevada.

En redes sociales Donald Trump celebró la decisión de la corte y la adjudicó como una victoria personal.

TOTAL VICTORY in the FAKE New York State Attorney General Letitia James Case! I greatly respect the fact that the Court had the Courage to throw out this unlawful and disgraceful Decision… — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 21, 2025

