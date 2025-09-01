Toman protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte

El pasado domingo 1 de junio tuvo lugar la Elección Judicial en donde 881 cargos fueron puestos a votación popular. Tres meses después, los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) toman protesta para comenzar a ejercer funciones.

Pese a que solo 1 de cada 10 mexicanos acudió a votar, y que las elecciones quedaron manchadas por acciones sospechosas como a votar con acordeones, se rectificó la legitimidad de este ejercicio político.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Es así que el lunes 1 de septiembre, los nuevos miembros de la SCJN han tomado protesta, luego de “haber recibido la confianza de los mexicanos” durante la elección:



Hugo Ortíz Aguilar (presidente de la Corte)

Loretta Ortíz Ahlf

Lenia Batres Guadarrama

Yasmín Esquivel Mossa

María Estela Ríos González

Arístides Rodrigo Guerrero García

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Irving Espinosa Betanzo

Sara Irene Herrerías Guerra

🔴 #EnVivo | Toma de protesta de las ministras y los ministros electos de la #NuevaSCJN en el Senado de la Repúblicahttps://t.co/G6H3WaF9sE — Suprema Corte (@SCJN) September 2, 2025

¿Qué función tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Se trata del máximo órgano del poder judicial en México, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y proteger los derechos humanos. Entre sus funciones más destacadas está la de resolver controversias entre autoridades y personas, así como garantizar que las leyes y las otras autoridades no violen las garantías individuales de las personas.

En pocas palabras, la SCJN debe asegurares de que las leyes y los actos de las autoridades se apeguen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo los criterios que deben seguir otros tribunales del país.

🔴 #EnVivo | Ceremonia Tradicional de Purificación y Entrega de Bastón de Mando y Serviciohttps://t.co/4a0Ii9eyGR — Suprema Corte (@SCJN) September 1, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.