Caso Agronitrogenados: Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya y seguirá juicio por lavado de dinero

Un tribunal federal negó un amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin , con el que buscaba cancelar el proceso en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la resolución emitida en julio de 2024 por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, que previamente había rechazado su solicitud para declarar prescrito el delito.

¿Por qué rechazaron prescribir a Emilio Lozoya del caso Agronitrogenados?

La resolución, número 17/2025, establece que la prescripción debe analizarse en audiencia de juicio y no mediante un juicio de amparo, por lo que el procedimiento en su contra seguirá su curso.

Conviene recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exfuncionario de haber recibido en 2013 un soborno de 3.4 millones de dólares por parte de Altos Hornos de México (AHMSA), entonces propiedad de Alonso Ancira

A cambio, Pemex , bajo la dirección de Lozoya, adquirió con sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

En 2023, juez había suspendido procedimiento contra Lozoya

El juez federal Gerardo Alarcón López había suspendido en agosto de 2023 el procedimiento penal debido a que Ancira inició el pago de 216 millones de dólares como reparación del daño.

Sin embargo, el empresario incumplió con el compromiso de liquidar la totalidad antes de diciembre de 2023 y presuntamente adeuda más del 50% del monto pactado.

Caso Agronitrogenados y el golpe a Pemex

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la compra de Agronitrogenados se realizó en 2014 por 275 millones de dólares, a pesar de que la planta llevaba más de una década sin operar y su valor real era de apenas 58 millones.

El sobreprecio y los gastos adicionales de rehabilitación han representado un quebranto patrimonial para Pemex calculado en 760 millones de dólares. Además, investigaciones oficiales señalan que Lozoya habría recibido al menos 8.4 millones de dólares en sobornos mediante triangulación internacional de recursos.

¿Qué pasará con Emilio Lozoya y los procesos en su contra?

Con la negativa de amparo, el juez de control del Reclusorio Norte podrá fijar fecha para el inicio del juicio en contra de Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR ha solicitado una pena de hasta 15 años de prisión para el exdirector de Pemex.

El caso Agronitrogenados , junto con el expediente Odebrecht, constituye uno de los procesos de mayor relevancia en la lucha contra la corrupción en México.

