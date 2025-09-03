Reunión México-EUA: Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con el Gobierno Federal

En el marco de su primera visita a México como secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio , visitó Palacio Nacional para reunirse con el Gobierno Federal.

De acuerdo a lo que mencionó la titular del Ejecutivo Federal y la administración estadounidense, este diálogo tiene como objetivo reforzar las bases de la relación bilateral, es decir, el combate a las drogas —específicamente el fentanilo—, migración y seguridad.

On my way to Mexico City and Quito. We’re working to keep Americans safe by strengthening cooperation on illegal immigration and countering transnational crime and terrorism in our region. pic.twitter.com/Fj3r4E8zfM — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 2, 2025

Reunión a puerta cerrada

A las 9:54 horas (tiempo del centro del país), el secretario llegó a Palacio Nacional. Conviene recordar que el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio será a puerta cerrada; posteriormente, ambos se dirigirán a las instacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para ofrecer una conferencia de prensa.

A su llegada, el funcionario estadounidense fue recibido por el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente , con quien entró al recinto junto a su comitiva.

Lucha contra el fentanilo y combate al tráfico de armas, los ejes de la relación México-EUA

Como se mencionó, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento crucial bajo las administraciones federal y la de Donald Trump . Ambos gobiernos enfrentan retos comunes en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico-

Mientras México busca mantener una cooperación institucional basada en el respeto a la soberanía mexicana, Trump impulsa una agenda más estricta en temas de frontera y control migratorio.

En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibe al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.



Conversarán sobre el entendimiento de cooperación en materia de seguridad fronteriza con respeto a las soberanías. pic.twitter.com/YWV0Y9i0Yk — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 3, 2025

