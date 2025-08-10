México bajo la sombra de la violencia; reportan 447 homicidios en la primer semana de agosto

México enfrenta una situación alarmante, del 1º al 8 de agosto de 2025, las fiscalías estatales y dependencias federales reportaron 447 homicidios dolosos, según datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicados en su sitio web.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo con el acumulado del Informe de Seguridad, verificado por adn40, el promedio diario de 55.9 asesinatos refleja un panorama crítico. Te detallamos:



Los días más violentos

Los estados con mayor número de víctimas

La tendencia mensual y comparación con años previos

Lo que dicen las autoridades sobre este escenario

¿Cuáles fueron los días más violentos de agosto 2025?

Según la SSPC, el 1 de agosto fue el día más violento, con 67 asesinatos

Estados con mayor número de víctimas:



Sinaloa: 8

Sonora: 8

Guanajuato: 8

Le siguió el 7 de agosto con 65 homicidios, con Chihuahua a la cabeza con un total de 8 víctimas. La cifra más baja de la semana fue de 46 asesinatos el 5 de agosto.

Aunque hubo una leve disminución en la media diaria, las cifras revelan que la violencia sigue siendo un problema estructural y persistente.

¿Cuáles estados registraron la mayor tasa de homicidios en agosto 2025?

Estados con más homicidios en la semana:



Guanajuato: 46

Baja California: 38

Estado de México: 36

Sonora: 33

Michoacán: 29

Chihuahua: 28

Jalisco: 25

Veracruz: 24

Sinaloa: 23

Estados que reportaron días sin homicidios:



Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

Yucatán

¿Cuál es la tendencia de homicidios en México?

Pese a una ligera baja en el promedio diario de asesinatos, la cifra de 447 víctimas en solo ocho días mantiene la alerta encendida. En 2024, el INEGI registró 33 mil 241 homicidios, colocándolos como la octava causa de muerte y marcando el año como uno de los más violentos de la historia reciente.

Dictan prisión preventiva contra presuntos responsables del asesinato del niño Fernando [VIDEO] Luego de que se llevará la audiencia, dictaron prisión preventiva justificada para tres presuntos responsables del asesinato del niño Fernando.

El último año del sexenio de Morena hereda un problema de seguridad sin resolver, donde los esfuerzos institucionales no han logrado un cambio significativo.

¿Qué prometieron las autoridades?

La SSPC, junto con la Defensa, Marina y la FGR, recalcó que publica estos datos para fortalecer la estrategia de seguridad. Sin embargo, las cifras son preliminares y podrían aumentar.

El reto para las autoridades es pasar de la transparencia a acciones efectivas que frenen la violencia y devuelvan la seguridad a la población.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.