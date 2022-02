Efemérides del 1 de febrero: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 1 de febrero de 2022.

Qué se conmemora cada 1 de febrero

Año Nuevo Chino

Este 2022, se celebra el Año Nuevo Chino. Es la festividad más importante del calendario chino, se festeja en países del este de Asia, y marca un nuevo inicio de ciclo, según el calendario lunar.

Día nacional del ajolote

Cada 1 de febrero se festeja el día de este curioso anfibio. En 2018, la revista científica Nature publicó un artículo en donde se revelaron los resultados del complejo genoma del ajolote mexicano: 32 mil millones de pares de bases ADN, que representan 10 veces más respecto del genoma humano. Por esta razón, cada 1 de febrero es el ‘Día Nacional del Ajolote Mexicano’.

Efemérides del 1 de febrero de 2022

1771: En Londres se publica la primera edición de la Enciclopedia britannica.

1793: Francia declara la guerra a Inglaterra.

1823: Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echávarri promueven el Plan de Casa Mata entre los jefes del ejército. Exigen la reinstalación del Congreso y el desconocimiento de Iturbide como emperador.

1881: En Barcelona se publica el primer número del diario La Vanguardia, uno de los de mayor circulación en España.

1881: En Panamá, los estadounidenses inauguran las obras de construcción del canal transoceánico.

1867: En el marco de la Segunda intervención francesa en México, las tropas republicanas, al mando del general Mariano Escobedo, vencen a las tropas imperialistas, al mando del general Miguel Miramón, en la Batalla de San Jacinto, en la hacienda del mismo nombre, en Aguascalientes.

1918: En el Estado de Yucatán (México) Salvador Alvarado entrega sus poderes.

1924: Gran Bretaña reconoce a la Unión Soviética (creada siete años antes).

1927: El presidente mexicano Plutarco Elías Calles ordena a todos los sacerdotes católicos que se registren ante las autoridades federales.

1940: Las tropas soviéticas desencadenan, por sorpresa, una ofensiva contra Finlandia en la región de Summa.

1944: En la Unión Soviética se modifica la primera Constitución de 1918.

1949: El Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar, con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y el adquisitivo.

1964: El grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción I want to hold your hand.

1968: En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el profesor Christiaan Barnard realiza satisfactoriamente su segundo trasplante de corazón .

1970: En la ciudad argentina de Benavídez (provincia de Buenos Aires), colisionan dos trenes, dejando un saldo de 236 muertos.

1980: En la ciudad de Guatemala, la policía guatemalteca tortura hasta matar al campesino maya Gregorio Iujá-Yoná, quien había sido el único sobreviviente de la Matanza en la embajada española en Guatemala.

2002: En Pakistán, el terrorista musulmán Jálid Sheij Mojámed decapita a Daniel Pearl (periodista estadounidense y director de la Oficina para el Sur de Asia del diario Wall Street Journal).

2003: El transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra. Mueren sus siete tripulantes.

2004: Un equipo de científicos rusos y estadounidenses dan a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos, el nihonio (Nh, n.º atómico 113), y el moscovio (Mc, n.º atómico 115).

2004: En Arabia Saudita una estampida durante la peregrinación musulmana anual a la sagrada ciudad de La Meca produce 251 muertos y 244 heridos.

2019: En México se registra un sismo de 6.5 con epicentro en Chiapas, lográndose percibir en Guatemala y El Salvador así como al sur y centro sur de México sin dejar daños ni víctimas.

