Bloqueo masivo de transportistas en la carretera México-Querétaro por desaparición de joven de 25 años

Toma tus precauciones, la carretera México-Querétaro amaneció con un bloqueo total en ambos sentidos a la altura del kilómetro 39 del municipio de Soyaniquilpan.

El bloqueo se realiza con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y exigir la aparición con vida de Carlos Cornelio Ortega. Mediante un comunicado exhortan a Omar García Harfuch a tomar acciones para encontrar a los implicados en la desaparición de Carlos Cornelio y de

El joven taxista de 25 años habría recibido amenazas por parte del crimen organizado y obligado a pagar cuotas en efectivo. Se reporta que su desaparición ocurrió mientras menajaba su taxi.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Carlos Cornelio Ortega, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/J6EJRxYwnx — COBUPEM (@COBUPEM) August 24, 2025

¿Quién es Carlos Cornelio Ortega?

Carlos Cornelio Ortega es un taxista de 25 años originario de Jilotepec Estado de México, fue privado de la libertad el pasado viernes 22 de agosto de 2025. Familiares y amigos cercanos reportan que fue amedrentado por integrantes del crimen organizado días previos a su desaparición.

A pesar de contar con una denuncía activa, las autoridades no han emprendido acciones contundentes para la localización de Carlos Cornelio. En la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se le describe como un hombre robusto, de cara redonda, cabello negro, nariz chata, orejas pequeñas y menton redondo.

