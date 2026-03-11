Notas
TikTok y Apple Music lanzan "Play Full Song": escucha canciones completas sin salir de la app
La nueva función “Play Full Song” de TikTok con Apple Music permite escuchar temas enteros desde el For You Page sin cambiar de aplicación.
UNAM lanza app que permite consultar su biblioteca desde el celular; pasos para obtenerla
De esta forma, la UNAM busca acercar su acervo a más personas y aprovechar la tecnología para que el conocimiento esté disponible, te contamos los detalles.
Instagram ahora alertará a los padres si sus hijos buscan contenido peligroso en la app
Instagram activará notificaciones a padres si sus hijos adolescentes buscan contenido sobre suicidio o autolesiones repetidamente en la app
Adiós Parkimovil: Guadalajara cambia su app de parquímetros desde el 14 de marzo
La nueva app de parquímetros en Guadalajara permitirá extender tiempo de estacionamiento, recibir alertas y usar saldo en comercios autorizados.
Descubre cuántas apps te siguen cobrando dinero aunque ya no las abras
Hay apps en tu teléfono cobrándote cada mes sin que lo sepas. Te decimos cómo detectarlas y frenar esa fuga de dinero
Ana Karen Nute pidió un taxi por app y nunca llegó a casa; fue localizada sin vida en el Edomex
La joven de 19 años de edad fue vista por última vez saliendo de una fiesta en San Antonio la Isla, Edomex.
Taco Bell regala Chalupas gratis: cómo reclamarlas en la app antes del 18 de marzo
La promoción de Taco Bell Rewards que ofrece chalupas gratis estará disponible hasta el 18 de marzo para todos los nuevos usuarios del programa de lealtad
Google lanza nueva app exclusiva para los Pixel que podría reemplazar directamente a Shazam
Google refuerza su ecosistema Pixel con la app “Now Playing”, descubre qué ofrece frente a otras plataformas streaming como Shazam, Spotify y YouTube Music.
Adiós a las filas: Los dos nuevos pagos que la App CDMX ya permite hacer desde casa
El proceso no implica ningún tipo de costo extra además del pago correspondiente.
Apps para rastrear aviones militares de EUA tienen al Pentágono en alerta
Una oficial de la Fuerza Aérea advirtió que civiles rastrean aviones militares con apps y luego comparten sus ubicaciones en redes sociales, poniendo en peligro operaciones secretas