Proyectarán El Exorcista en el Panteón Dolores en CDMX

Si ya estás pensando en qué hacer en Día de Muertos, no te puedes perder la proyección de la película El Exorcista en el Panteón de Dolores, una experiencia para valientes, aquí te contamos todos los detalles.

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Proyectarán El Exorcista en el Panteón Dolores

Para este ritual nocturno, los asistentes caminarán entre tumbas para dejarse envolver por la oscuridad disfrutando de una experiencia única.

No solo verás la película pues entrarás en una atmósfera donde vivirás el terror de una historia que convirtió una habitación en uno de los escenarios más espeluznantes del cine.

Precios y fechas del evento

El evento solo tendrá tres funciones nocturnas, el 10 de octubre a las 22:00 horas, el 24 de octubre a las 22:30 horas y el 7 de noviembre a las 19:00 horas. El boleto tiene un precio de 580 pesos por persona e incluye:

Acceso nocturno exclusivo al Panteón de Dolores

Boleto para disfrutar de la película

Recorrido guiado hasta llegar al área secreta de proyección

Audífonos luminosos de alta fidelidad para usar durante la experiencia

Efectos de luz y sonido 8D

Palomitas y botella de agua

La experiencia tiene un duración aproximada de 3 horas y se recomienda llegar unos 20 minutos antes para disfrutar de la experiencia con calma.

Deberás llevar en tu celular el correo con el QR de la reservación e ir bien abrigado y llevar repelente para mosquitos.

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