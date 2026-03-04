INAH halla en el Templo Mayor restos de una ofrenda única con una “logística colosal”

Recientes hallazgos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) revelaron que durante el reinado del emperador mexica Moctezuma I en el siglo XV en el Templo Mayor se celebró una ceremonia que requirió una "logística colosal".

Hallan ofrenda ritual de mayor escala en Templo Mayor

Mediante un comunicado el INAH dio a conocer que los expertos identificaron ofrendas que muestran una coincidencia en temporalidad y contenido con otras halladas décadas atrás por lo que dedujeron que formaron parte de un acto colectivo de gran magnitud.

Los investigadores señalaron que esta ofrenda debió implicar una logística colosal debido a que fue necesario mover con cuerdas, palancas y rodillos de madera esculturas que pesan entre 600 y mil kilos y disponer de 83 figurillas antropomorfas.

Objetos traídos de Tlaxco y Tlaxmalac

Se cree que a la ceremonia acudieron decenas de sacerdotes y miles de fieles que colocaron reliquias escultóricas, caracoles, conchas, semillas, rostros de peces sierra, copal, chapopote y más.

Esto evidencia la abundancia de objetos traídos de regiones en el estado de Guerrero como esculturas, figurillas y efigies de culto. Un dato relevante es que las seis ofrendas fechadas entre 1440 y 1469 corresponden a la etapa IV del Templo Mayor cuando Motecuhzoma Ilhuicamina, conocido como “El flechador del cielo” consolidó su poder más allá de la Cuenca de México.

Se tiene previsto que se lleve a cabo una exposición inédita que reúna las seis ofrendas para que el público pueda conocer más sobre la antigua Tenochtitlán.

Nuevos hallazgos del Proyecto Templo Mayor permiten identificar lo que pudo ser la ofrenda ritual de mayor escala realizada durante el gobierno de Motecuhzoma Ilhuicamina (1440–1469).



El hallazgo incluye seis tepetlacalli con 83 figurillas de estilo Mezcala y más de 4,000… pic.twitter.com/JS7icQPm0Y — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) March 4, 2026

