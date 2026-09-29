Día de Muertos 2026: ¿Cuándo y dónde será el Festival del Xoloitzcuintle en CDMX?

El xoloitzcuintle es, sin duda, uno de los perritos mexicanos que no pasan desapercibidos, especialmente durante las celebraciones de Día de Muertos 2026.

Estos curiosos lomitos tienen una historia que se remonta a las culturas prehispánicas y que los convirtió en una figura muy ligada a las tradiciones de México; durante estas fechas, su presencia cobra todavía más significado por la antigua creencia de que acompañaban a las almas en su camino hacia el Mictlán.

Así que, si eres fan de estos peculiares perritos, tenemos buenas noticias: este Día de Todos los Santos habrá una celebración muy especial para ellos en la CDMX. ¿De qué se trata y cuándo será? Aquí en adn noticias te contamos.

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El Gobierno de la Ciudad te invita a asistir al Primer Festival del Perro Xoloitzcuintle que se llevará a cabo del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



¡No faltes! pic.twitter.com/oBYhyxGxon — SEPI CDMX / Pueblos-Barrios-Comunidades Indígenas (@SEPICDMX) September 25, 2026

¿Cuándo y dónde será el Festival del Perro Xoloitzcuintle en CDMX?

El Primer Festival del Perro Xoloitzcuintle 2026 se llevará a cabo del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Histórico de CDMX.

Cabe destacar que aún falta conocer el listado definitivo de espacios que albergarán cada una de las actividades, así que, por ahora, lo que puedes hacer es guardar la fecha y tener en el radar el primer cuadro de la capital, porque ahí se concentrará parte de esta celebración dedicada a uno de los perritos más representativos de México.

¿Qué habrá en el Festival del Perro Xoloitzcuintle?

Aunque todavía faltan por conocer todos los detalles de la programación, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI CDMX) ya adelantó algunas de las actividades que formarán parte de este primer festival; entre ellas habrá un altar vivo, una exposición colectiva y conferencias magistrales, propuestas que buscarán acercar al público a la historia y el significado cultural del xoloitzcuintle.

A estas actividades se sumarán propuestas relacionadas con arte, ciencia, música e historia, además de la participación de distintas dependencias y museos de la capital.

¿Por qué el xoloitzcuintle es importante en Día de Muertos?

Y si te preguntas por qué precisamente este lomito tiene tanto protagonismo durante estas fechas, la respuesta está en las antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos.

El xoloitzcuintle está relacionado con Xólotl, una figura de la cosmovisión mexica vinculada con el tránsito hacia el Mictlán; de acuerdo con la tradición, estos perros podían acompañar a las almas durante su camino hacia el mundo de los muertos.

Por eso, cuando llegan el papel picado, el cempasúchil, las ofrendas y todas esas tradiciones que hacen tan especial esta temporada, también aparece la figura de este peculiar perrito mexicano.

Así que ya lo sabes: si eres fan del xoloitzcuintle, de las tradiciones mexicanas o simplemente estás buscando qué hacer durante Día de Muertos 2026, el Festival del Perro Xoloitzcuintle en CDMX es una buena opción para celebrar a uno de los lomitos más emblemáticos de México y, de paso, recordarnos que detrás de esa carita tan peculiar hay siglos de historia y tradición.

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