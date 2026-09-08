El Buzón Tributario vuelve a ser un tema de interés para todos los contribuyentes ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impondrá multas a todos aquellos que no cumplan con esta obligación fiscal.

La sanción puede rebasar los 11 mil pesos, aunque no aplica de la misma manera para todas las personas. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos las excepciones y situaciones contempladas por la autoridad.

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¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario está dirigido a personas físicas y morales que realizan actividades económicas y tienen obligaciones fiscales ante el SAT.

La herramienta permite que la autoridad establezca comunicación electrónica con los contribuyentes y que estos reciban información relacionada con trámites, avisos y procedimientos fiscales.

Es importante recordar que el SAT señala que en algunos casos activar el Buzón Tributario es opcional:

Personas físicas sin obligaciones fiscales, actividad económica o que se encuentren con suspensión de actividades ante el RFC.

Personas morales con estatus de suspensión de actividades.

Personas físicas que tributen en el Régimen de Ingresos por Salarios y de prestación de un servicio personal subordinado.

Contribuyentes con situación fiscal “cancelada”.

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¿En qué situaciones me pueden multar por el Buzón Tributario?

Cuando no se cumple con los requisitos necesarios, el SAT puede imponer una multa. Entre los principales casos se encuentran:

No tener habilitado el Buzón Tributario.

No mantener actualizada tu información.

No registrar tu correo electrónico ni número telefónico.

Brindar medios de contacto ajenos, inexistentes o incorrectos.

Según lo informado por el SAT, no habilitar o actualizar tu Buzón Tributario te puede generar una multa que va de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos.

Para aquellas personas que reciban esta sanción, se les comenzará a cobrar a partir del 1 de enero de 2027.

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