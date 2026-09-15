¿Tienes alguna obligación fiscal pendiente? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con diferentes mecanismos para detectar inconsistencias entre la información que reportan los contribuyentes.

Por ello, existen algunas señales que pueden indicar que tu situación fiscal necesita atención, desde declaraciones que no fueron presentadas hasta diferencias en tus comprobantes. Aquí en adn Noticias te contamos cómo detectar inconsistencias ante el SAT.

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¿Cómo saber si tienes problemas con el SAT?

Ya sea por errores, adeudos o incumplimientos, el SAT puede mostrar alertas a los contribuyentes sobre los problemas que tengan con la institución.

Algunas pueden pasar desapercibidas, pero estas son algunas alertas de que tienes pendientes con el SAT:

Facturas rechazadas o canceladas

Si intentas realizar este trámite y el sistema no te lo permite, es una indicación de problemas fiscales.

No puedes generar tu CSF

Si quieres sacar tu Constancia de Situación Fiscal (CSF) y marca error, deberás verificar tus datos fiscales.

Sello digital restringido

La restricción del sello digital también indica irregularidades u omisiones.

Declaraciones “en ceros”

Si presentas declaraciones sin ingresos, pero sí tuviste, el SAT detecta una alerta de forma automática.

Correos del SAT ignorados

Algunos avisos llegan mediante correos o el Buzón Tributario, pero ignorarlos puede provocar problemas ante la institución.

Dentro del Portal del SAT, ingresa a Mi espacio SAT y consulta con un solo clic tu información como persona física:



•Datos de identificación

•Certificados

•Comunicados

•Acuses de declaraciones anuales



👉🏽 https://t.co/dnu0cpQI2Q pic.twitter.com/6fXSOHCXBF — SATMX (@SATMX) September 11, 2026

Cambios en tu régimen fiscal

Deberás estar pendiente por si llega a cambiar y no realizas tus declaraciones correspondientes.

Devolución de impuestos

Si comenzaste con la devolución, pero es rechazada o no avanza, puede haber errores en tu declaración.

Trámites en línea

Si la propia institución te bloquea los trámites, deberás verificar tus obligaciones fiscales.

Obligaciones no reconocidas

Al ingresar a tu portal del SAT, podrían aparecer obligaciones activas desconocidas por la falta de actualización de datos o cambio de actividades económicas.

¿Qué pasa si tengo un incumplimiento ante el SAT?

Detectar alguna irregularidad no significa que el problema sea irreversible. Lo importante es revisar qué obligación está pendiente y, dependiendo el caso, presentar las declaraciones correspondientes.

Durante 2026, se implementó el Programa de Regularización Fiscal que contempla beneficios para determinados contribuyentes que buscan ponerse al corriente con adeudos de ejercicios anteriores.

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