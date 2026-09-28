¡Lo buscan! Activan Alerta Amber en Sonora para localizar a Akira Alcaraz Sánchez

¿Lo reconoces? Las autoridades de Sonora emitieron una ficha de búsqueda con Alerta Amber para localizar a Akira Alcaraz Sánchez, un niño de un año que fue visto por última vez el pasado 1º de septiembre en Hermosillo.

En las redes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora dio a conocer que el menor fue presuntamente sustraído por su padre; sin embargo, no se sabe nada de su paradero y piden ayuda a la ciudadanía para ayudarlo a que vuelva a casa.

🚨SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DEL MENOR AKIRA ALCARAZ SÁNCHEZ, de 01 año de edad; quien fue sustraído por su padre el día 01 de septiembre del 2026 en Hermosillo, Sonora.🚨



✨De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su… pic.twitter.com/v7U55mya0X — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 25, 2026

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Ficha de búsqueda de Akira Alcaraz Sánchez, niño que desapareció en Sonora

Para que la población pueda reconocer al menor de edad, las autoridades de Sonora describen a Akira Alcaraz como un niño que mide 90 centímetros de altura, complexión delgada, tez morena clara, cara redonda, ojos café oscuro grandes, así como cabello largo, lacio y castaño.

Las autoridades no dieron a conocer sus señas particulares ni cómo iba vestido; sin embargo, abrieron las líneas de comunicación de la Alerta Amber en Sonora: 911 (emergencias nacional), (662) 289 8800 y extensiones: 15701 y 15392

¿Cómo reportar una desaparición en Sonora?

Si vives en Sonora y alguien de tu entorno es víctima de desaparición (sea menor de edad para Alerta Amber o no), así es como puedes reportarlo ante las autoridades:

Acude a alguna de las oficinas del Ministerio Público de Sonora

de Sonora Lleva una fotografía reciente y sin filtros , otorga a las autoridades datos generales (nombre, edad, CURP y acta de nacimiento), señas particulares , último lugar en que fue vista e identificación oficial.

, otorga a las autoridades (nombre, edad, CURP y acta de nacimiento), , último lugar en que fue vista e identificación oficial. No esperes 72 horas, ya que la búsqueda debe de iniciar cuanto antes porque las primeras horas son fundamentales

También puedes comunicarte o acercarte a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mediante los números 662 142 4970.

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