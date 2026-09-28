Huracán “Polo” y tormenta “Rachel” continúan con las fuertes lluvias hoy 28 de septiembre

Ya comenzó el otoño, pero las lluvias no se van del país y menos en los estados que tienen costas en el Pacífico mexicano, debido a la presencia del huracán Polo y la tormenta tropical Rachel durante este lunes 28 de septiembre.
De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo podría tocar tierra este mismo día en Baja California Sur; mientras que Rachel se encuentra frente a las costas de Guerrero y Oaxaca.
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¿En qué estados lloverá hoy lunes 28 de septiembre?
Las autoridades mexicanas alertan que los siguientes estados habrá lluvias durante este lunes:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Baja California Sur
- Sonora
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubasco
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Colima
- Querétaro
- Estado de México (Edomex)
- Ciudad de México (CDMX)
- Tlaxcala
- Morelos
Lluvias aisladas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Hidalgo
Ola de calor aún con la presencia de Polo y Rachel este lunes
Pese a las fuertes lluvias que se esperan durante este lunes, la ola de calor sigue presente en el país y algunos de los estados afectados por estos fenómenos tendrán altas temperaturas.
Las temperaturas entre 40 y 45ºC estarán en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; mientras que de 35 a 40ºC será para Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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