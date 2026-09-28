Huracán “Polo” y tormenta “Rachel” continúan con las fuertes lluvias hoy 28 de septiembre

Ya comenzó el otoño, pero las lluvias no se van del país y menos en los estados que tienen costas en el Pacífico mexicano, debido a la presencia del huracán Polo y la tormenta tropical Rachel durante este lunes 28 de septiembre.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo podría tocar tierra este mismo día en Baja California Sur; mientras que Rachel se encuentra frente a las costas de Guerrero y Oaxaca.

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¿En qué estados lloverá hoy lunes 28 de septiembre?

Las autoridades mexicanas alertan que los siguientes estados habrá lluvias durante este lunes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Baja California Sur

Sonora

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubasco

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Colima

Querétaro

Estado de México (Edomex)

Ciudad de México (CDMX)

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas

Aguascalientes

Guanajuato

Hidalgo

Ola de calor aún con la presencia de Polo y Rachel este lunes

Pese a las fuertes lluvias que se esperan durante este lunes, la ola de calor sigue presente en el país y algunos de los estados afectados por estos fenómenos tendrán altas temperaturas.

Las temperaturas entre 40 y 45ºC estarán en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; mientras que de 35 a 40ºC será para Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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