A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Gobierno de Sonora anunció la suspensión de clases por las consecuencias del huracán Polo en la entidad.

La medida aplicará en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos del estado. Ya que se tienen previstas lluvias extraordinarias y vientos fuertes en Sonora.

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¿Cuándo se suspenderán las clases en Sonora por Polo?

La suspensión de actividades escolares en Sonora se realizará de forma escalonada, siguiendo el siguiente calendario:

Lunes 28 de septiembre (turno vespertino) en los siguientes municipios: Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora

en los siguientes municipios: Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora Martes 29 septiembre : Suspensión en los 72 municipios, en ambos turnos y todos los niveles educativos

: Suspensión en los 72 municipios, en ambos turnos y todos los niveles educativos Miércoles 30 septiembre: Suspensión en los 72 municipios, en ambos turnos y todos los niveles educativos

Calendario suspensión de clases en Sonora

Impacto del huracán Polo en Sonora

Además, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las indicaciones mediante los canales oficiales ante cualquier posible cambio en las condiciones.

La medida se tomó como prevención ante el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales, vientos intensos y posibles inundaciones por el desplazamiento del huracán Polo hacia la zona.

El pronóstico para Sonora contempla que los efectos aumenten durante el lunes y alcancen mayor intensidad el martes 29 de septiembre.

Para ese día, se podrían presentar acumulados de lluvia de entre 150 y 250 milímetros en zonas del centro, sur y costa; así como también rachas de viento que podrían alcanzar entre los 150 y 170 kilómetros por hora.

La fuerza y trayectoria de Polo todavía pueden modificarse conforme avance el sistema, por lo que Protección Civil y las autoridades mantienen vigilancia.

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