No habrá agua en Pachuca por 36 horas: Lista de colonias que sufren corte por avería

¿No tienes agua en Hidalgo? La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que habrá un corte de agua en algunas colonias de Pachuca, debido a una avería que está causando severas afectaciones.

El organismo confirmó que el daño en la infraestructura hidráulica se originó por los trabajos que realiza en la zona la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Si vives en la capital hidalguense te contamos cuáles son las colonias que estarán sin agua por un periodo de 36 horas.

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Colonias sin agua en Pachuca hoy 28 de septiembre

A través de un comunicado la Caasim advirtió a los pachuqueños acerca de un corte de agua masivo que inició este lunes 28 de septiembre y que tendrá una duración aproximada de 36 horas.

Las colonias de Pachuca que resultaron afectadas son las siguientes:

Las Águilas

Zona Industrial La Paz

Fraccionamiento Las Margaritas

Jesús Ángeles Contreras

Río Residencial

Real del Valle, primera y segunda sección

Zona comercial Gran Patio

El organismo de agua informó a los habitantes que el suministro se restablecerá de forma gradual, en tanto concluyan los trabajos. Por lo que, es probable que en algunas localidades el corte de agua dure un poco más.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Si vives en esta zona afectada por el corte de agua, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Almacena agua en cubetas, tambos o tinacos

Cierra las llaves y mantén los grifos cerrados para evitar filtraciones o la entrada de aire a la tubería cuando regrese el agua.

y mantén los grifos cerrados para evitar filtraciones o la entrada de aire a la tubería cuando regrese el agua. Raciona el uso , evita lavar ropa, autos o bañarte.

, evita lavar ropa, autos o bañarte. Reutiliza el agua con la que enjuagues verduras y úsala para la descargar el inodoro.

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