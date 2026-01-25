La escapada soñada este invierno es el Pueblo Mágico de Querétaro que conecta desierto, bosques y naturaleza

Cadereyta de Montes, en Querétaro, no es un Pueblo Mágico cualquiera. Mientras una parte del municipio se abre paso entre cactus, aire seco y tonos ocres, otra se adentra en zonas boscosas donde la temperatura baja y el verde domina el paisaje. Esta diversidad natural, sumada a su historia y tradiciones, le valió el nombramiento como Pueblo Mágico en 2011 y lo convirtió en una de las puertas de entrada más atractivas a la Sierra Gorda queretana.

Cuáles son los atractivos de este Pueblo Mágico en Querétaro

Las calles de Cadereyta conservan un aire colonial. Sus templos, plazas y edificios históricos cuentan la historia de un territorio habitado desde hace miles de años por pueblos originarios como los pames, chichimecas y jonaces, mucho antes de la fundación de la villa en el siglo XVII.

Además, hay espacios culturales, mercados locales y comunidades que mantienen vivas sus tradiciones.

Además de su centro histórico, el municipio es un punto estratégico para visitar zonas arqueológicas, antiguas rutas de pinturas rupestres y grutas escondidas entre montañas, ideales para quienes buscan combinar cultura y naturaleza en un mismo viaje.

Gastronomía del semidesierto y rutas que conquistan el paladar

Uno de los grandes motivos para visitar Cadereyta es su cocina. Se usan ingredientes locales como garambullo, pitaya, tuna y nopal, además de preparaciones tradicionales que incluyen insectos comestibles y productos de origen animal.

Entre los imperdibles gastronómicos destacan:

Barbacoa de carnero cocida en horno bajo tierra

Pulque natural y curado con sabores frutales

Platillos elaborados con nopal en su madre

Quesos y vinos artesanales de la región

Cadereyta forma parte de la Ruta del Vino y el Queso de Querétaro, lo que la convierte en una parada ideal para el enoturismo. Cada año, la comunidad de Boyé celebra la Feria de la Barbacoa y el Pulque, una fiesta que reúne a viajeros y locales alrededor de la cocina tradicional.

Naturaleza, aventura y clima ideal para el invierno

Con una altitud cercana a los 3200 metros y una temperatura promedio de 17 °C, Cadereyta ofrece mañanas frescas y noches frías, perfectas para el invierno. El clima invita a realizar caminatas largas, acampar, explorar cascadas, visitar jardines botánicos y recorrer presas y grutas naturales.

Entre sus atractivos más visitados se encuentran la Cascada Velo de Novia, las grutas de La Esperanza y Los Piñones, el Jardín Botánico Regional, la Presa Zimapán y comunidades como Maconí y Vizarrón.

