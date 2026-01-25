La escapada soñada este invierno es el Pueblo Mágico de Querétaro que conecta desierto, bosques y naturaleza
Cadereyta de Montes, en Querétaro, se posiciona como uno de los destinos más completos para una escapada invernal distinta en el centro de México.
Cadereyta de Montes, en Querétaro, no es un Pueblo Mágico cualquiera. Mientras una parte del municipio se abre paso entre cactus, aire seco y tonos ocres, otra se adentra en zonas boscosas donde la temperatura baja y el verde domina el paisaje. Esta diversidad natural, sumada a su historia y tradiciones, le valió el nombramiento como Pueblo Mágico en 2011 y lo convirtió en una de las puertas de entrada más atractivas a la Sierra Gorda queretana.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Cuáles son los atractivos de este Pueblo Mágico en Querétaro
Las calles de Cadereyta conservan un aire colonial. Sus templos, plazas y edificios históricos cuentan la historia de un territorio habitado desde hace miles de años por pueblos originarios como los pames, chichimecas y jonaces, mucho antes de la fundación de la villa en el siglo XVII.
Además, hay espacios culturales, mercados locales y comunidades que mantienen vivas sus tradiciones.
Además de su centro histórico, el municipio es un punto estratégico para visitar zonas arqueológicas, antiguas rutas de pinturas rupestres y grutas escondidas entre montañas, ideales para quienes buscan combinar cultura y naturaleza en un mismo viaje.
Gastronomía del semidesierto y rutas que conquistan el paladar
Uno de los grandes motivos para visitar Cadereyta es su cocina. Se usan ingredientes locales como garambullo, pitaya, tuna y nopal, además de preparaciones tradicionales que incluyen insectos comestibles y productos de origen animal.
Entre los imperdibles gastronómicos destacan:
- Barbacoa de carnero cocida en horno bajo tierra
- Pulque natural y curado con sabores frutales
- Platillos elaborados con nopal en su madre
- Quesos y vinos artesanales de la región
Cadereyta forma parte de la Ruta del Vino y el Queso de Querétaro, lo que la convierte en una parada ideal para el enoturismo. Cada año, la comunidad de Boyé celebra la Feria de la Barbacoa y el Pulque, una fiesta que reúne a viajeros y locales alrededor de la cocina tradicional.
Naturaleza, aventura y clima ideal para el invierno
Con una altitud cercana a los 3200 metros y una temperatura promedio de 17 °C, Cadereyta ofrece mañanas frescas y noches frías, perfectas para el invierno. El clima invita a realizar caminatas largas, acampar, explorar cascadas, visitar jardines botánicos y recorrer presas y grutas naturales.
Entre sus atractivos más visitados se encuentran la Cascada Velo de Novia, las grutas de La Esperanza y Los Piñones, el Jardín Botánico Regional, la Presa Zimapán y comunidades como Maconí y Vizarrón.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.