Ozono y PM2.5 dañan la calidad del aire en CDMX hoy, ¿se activará la contingencia?

Todos los días el Sistema de Monitoreo Atmosférico analiza cómo se encuentra la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes, te decimos si se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo esta la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es buena, el riesgo es bajo pero se detectaron partículas O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

El ozono es uno de los contaminantes más peligrosos ya que se forma cuando los óxidos de nitrógeno y compuestos reaccionan con la luz del sol, mientras que las partículas contaminantes son provocadas por el polvo, cenizas y hollín, ambos afectan las vías respiratorias y pueden ingresar a los pulmones y a la sangre.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se encargan de activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando los índices alcanzan más de 155 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se active el Doble Hoy No Circula, así que este sábado los únicos autos que descansan son los holograma 1 con terminación de placa non, holograma 2 y placas foráneas.

¿Cómo reducir la contaminación ambiental?

Las autoridades recomiendan a la población hacer lo siguiente para disminuir la contaminación ambiental:

Usar el transporte público para reducir la cantidad de vehículos

Caminar o usar la bicicleta en trayectos cortos

Compartir el auto y dar mantenimiento

Apagar las luces y desconectar los aparatos que uses

Evita las fogatas y quemas

Usa productos ecológicos

Carga gasolina antes de las 10:00 am y después de las 18:00 horas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.