Parece que la posibilidad de construir ciudades en la Luna es cada vez más lejana, no solo por las implicaciones de construir fuera del Planeta Tierra, si no también, por la falta de un recurso vital para una civilización.

Un estudio publicado en Frontiers in Space Technologies, llegó a la conclusión de que una ciudad autosuficiente de un millón de habitantes no es factible en estos momentos a pesar de los avances tecnológicos.

Ciudades lunares: el recurso natural que arruina ese sueño

Martin Elvis y Jonathan C. McDowell, astrofísicos que realizaron este trabajo, plantea una hipótesis: ¿y si la Luna tuviera mil millones de toneladas de agua para un millón de personas?

Esa cifra, que parece enorme, podría decirnos que es factible poder construir ciudades en la Luna; sin embargo, el modelo realizado pronosticó pérdidas netas de (aproximadamente) 500 toneladas de agua por persona y año.

Al no tener un reciclaje de agua, esos mil millones de toneladas se agotarían en 2.4 años. Y es que el agua, no solo es el recurso humano vital, si no el soporte vital en la Luna.

¿Por qué el agua se agotaría más rápido en la Luna?

Y es que el líquido vital no serviría solamente para beber o actividades cotidianas. En este escenario, el agua tiene funciones múltiples:

Higiene

Utilizada para agricultura

Refrigerar equipos

Reponer el oxígeno que se pierde con la respiración

Materia prima para fabricar hidrógeno y oxígeno

Por ello, no solo es la importancia del agua potable, sino todos los usos que implicaría en una ciudad nueva y sin un reciclaje responsable para no agotarla.

¿Es posible el reciclaje perfecto del agua?

Pero, además, el estudio de los astrofísicos realizó simulaciones con una tasa de reciclaje del 98%, similar al sistema de soporte vital de la Estación Espacial Internacional, podría durar un siglo.

Si se quiere superar ese lapso, el reciclaje tendría que ser mayor al 99.75% para durar mil años y con un 99.9% el modelo proyecta unos 2 mil años de autonomía.

Sin embargo, son simplemente modelos matemáticos y simulaciones, ya que un reciclaje casi perfecto, en nuestros días, sigue siendo un gran desafío.

Por lo que, de momento, lo más factible podrían ser civilizaciones más pequeñas e instalaciones compactas para poder tener las ciudades en la Luna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.