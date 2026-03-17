Equinoccio de primavera en México: Fecha exacta y cambios que llegan con la nueva estación

El equinoccio de primavera 2026 ocurrirá en México el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro. Este fenómeno astronómico marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte y es uno de los eventos más esperados del año por sus efectos en el clima y la naturaleza.

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Durante el equinoccio, el Sol se posiciona sobre el ecuador terrestre, lo que genera un equilibrio casi perfecto entre el día y la noche. Este evento no solo tiene relevancia científica, también impacta la vida cotidiana al traer consigo días más largos, temperaturas más altas y cambios en el entorno.

Fecha y hora exacta

Como ya te lo comentamos, el equinoccio de primavera en México se registrará el 20 de marzo de 2026 a las 08:46 de la mañana con los siguientes cambios:



Marca el inicio astronómico de la primavera

Se calcula con precisión científica

Tiene efectos inmediatos en la duración del día

Este dato permite a especialistas y autoridades anticipar condiciones climáticas y planificar actividades relacionadas con la temporada.

¿Qué significa “equinoccio”?

El término equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. Describe el instante en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta:



El Sol se alinea con el ecuador

Se equilibran luz y oscuridad

Ocurre dos veces al año

Este fenómeno resulta clave para entender los ciclos naturales y su influencia en el clima y la agricultura.

Cambios que sentirás con la llegada de la primavera

Con el equinoccio, México experimenta transformaciones visibles en el ambiente y la rutina diaria:



Días más largos con mayor luz natural

Tardes cálidas y agradables

Flora en crecimiento y paisajes coloridos

Estos cambios influyen en actividades al aire libre, el turismo y el bienestar general de la población.

Tradiciones y lugares para disfrutar el equinoccio

El equinoccio también tiene un fuerte componente cultural en México, con miles de personas visitando sitios emblemáticos:



Chichén Itzá: descenso de Kukulcán

Teotihuacán: rituales y energía solar

Alta afluencia turística en zonas arqueológicas

Estas prácticas combinan historia, cultura y creencias, lo que convierte al evento en una experiencia colectiva única.

¿Cómo cambiará el clima?

El equinoccio marca el inicio de un periodo de aumento gradual de temperaturas en el país:



Inicio de temporada de calor

Mayor riesgo de olas de calor

Necesidad de hidratación y protección solar

Especialistas recomiendan adaptarse a estas condiciones para evitar afectaciones a la salud, sobre todo en regiones del norte y centro.