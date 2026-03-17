Equinoccio de primavera en México: Fecha exacta y cambios que llegan con la nueva estación
El equinoccio marcará el inicio de días más largos, traerá más luz solar y cambios climáticos en el país; conoce la hora exacta y los efectos en tu vida diaria.
El equinoccio de primavera 2026 ocurrirá en México el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro. Este fenómeno astronómico marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte y es uno de los eventos más esperados del año por sus efectos en el clima y la naturaleza.
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Durante el equinoccio, el Sol se posiciona sobre el ecuador terrestre, lo que genera un equilibrio casi perfecto entre el día y la noche. Este evento no solo tiene relevancia científica, también impacta la vida cotidiana al traer consigo días más largos, temperaturas más altas y cambios en el entorno.
Fecha y hora exacta
Como ya te lo comentamos, el equinoccio de primavera en México se registrará el 20 de marzo de 2026 a las 08:46 de la mañana con los siguientes cambios:
- Marca el inicio astronómico de la primavera
- Se calcula con precisión científica
- Tiene efectos inmediatos en la duración del día
Este dato permite a especialistas y autoridades anticipar condiciones climáticas y planificar actividades relacionadas con la temporada.
¿Qué significa “equinoccio”?
El término equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. Describe el instante en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta:
- El Sol se alinea con el ecuador
- Se equilibran luz y oscuridad
- Ocurre dos veces al año
Este fenómeno resulta clave para entender los ciclos naturales y su influencia en el clima y la agricultura.
Cambios que sentirás con la llegada de la primavera
Con el equinoccio, México experimenta transformaciones visibles en el ambiente y la rutina diaria:
- Días más largos con mayor luz natural
- Tardes cálidas y agradables
- Flora en crecimiento y paisajes coloridos
Estos cambios influyen en actividades al aire libre, el turismo y el bienestar general de la población.
Tradiciones y lugares para disfrutar el equinoccio
El equinoccio también tiene un fuerte componente cultural en México, con miles de personas visitando sitios emblemáticos:
- Chichén Itzá: descenso de Kukulcán
- Teotihuacán: rituales y energía solar
- Alta afluencia turística en zonas arqueológicas
Estas prácticas combinan historia, cultura y creencias, lo que convierte al evento en una experiencia colectiva única.
¿Cómo cambiará el clima?
El equinoccio marca el inicio de un periodo de aumento gradual de temperaturas en el país:
- Inicio de temporada de calor
- Mayor riesgo de olas de calor
- Necesidad de hidratación y protección solar
Especialistas recomiendan adaptarse a estas condiciones para evitar afectaciones a la salud, sobre todo en regiones del norte y centro.
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