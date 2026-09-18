Este 19 de septiembre, miles de mexicanos vivirán el Segundo Simulacro Nacional 2026, el cual será histórico, ya que la alerta sísmica sonará en una mayor cantidad de dispositivos, con el objetivo de cada vez más población esté avisada sobre un sismo fuerte.

Los sismos son impredecibles y devastadores, según su magnitud, y para que un mayor número de personas se salve ante un hecho como estos, es necesario saber qué hacer y en dónde resguardarse.

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El Simulacro Nacional se llevará a cabo en los 32 estados y, a comparación como años pasados, solo se manejará la hipótesis de sismo.

¿En dónde sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica se transmitirá a través de:

Altavoces ubicados en la vía pública

Radio AM/FM

TV Comercial

Mensaje con sonido y vibración en celulares compatibles

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), más de 80 millones de celulares recibirán la alerta sísmica.

¿Qué estados tienen altavoces?

Los altavoces se ubican principalmente en los estados de:

Ciudad de México

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Michoacán

Colima

Morelos

Chiapas

Estado de México

🚨 Durante el Segundo Simulacro Nacional, mañana sábado 19 de septiembre, ¿qué harás cuando suene la alerta sísmica? — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 18, 2026

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica comenzará a sonar en punto de las 12:00 horas del sábado, por lo que en dicho momento te llegará un mensaje de texto y un sonido a tu celular.

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