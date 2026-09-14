Hugo Alejandro Hernández Tello: La última vez que fue visto el estudiante desaparecido de la BUAP| VIDEO

Hugo Alejandro Hernández Tello, un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), está desaparecido desde el sábado 5 de septiembre. Familiares, amigos y compañeros de la universidad siguen buscando en las inmediaciones del Parque Ecológico y del río Alseseca, donde se encontró su mochila; así como, en calles de la capital poblana. Te contamos los detalles de este caso.

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¿Qué se sabe de Hugo Alejandro Hernández Tello?

Como muchos otros días, Hugo Alejandro Hernández Tello se había levantado temprano para ir a entrenar futbol en el Parque Ecológico. Según el padre, el joven acostumbraba regresar a casa a bañarse, para después irse a la universidad.

RT 🚨 Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la BUAP, desapareció el 5 de septiembre en la colonia Zaragoza, Puebla.



📹 Cámara lo captó corriendo en 6 Oriente, colonia El Cristo.

🎒 Su mochila fue hallada en el río Alseseca.



BUAP y Fiscalía buscan. #HugoAlejandro #Puebla pic.twitter.com/MvZWslQDLI — Efecto Noticias (@noticiasefecto) September 11, 2026

No obstante, el pasado 5 de septiembre la rutina cambió. Hugo Alejandro salió a jugar futbol, pero nunca regresó a casa. De acuerdo con las autoridades, cámaras de vigilancia revelaron que tras acudir a su entrenamiento, el estudiante de 25 años se dirigió a un bar en la zona de Zaragoza.

Horas más tarde, cámaras de videovigilancia volvieron a captar al joven caminando por la calle 6 Oriente A, cerca del arroyo. El último punto de ubicación de Hugo Alejandro Hernández Tello fue una cañada del río Alseseca, donde después apareció su mochila.

Las autoridades solicitan a la comunidad que proporcione cualquier información que ayude a localizar al joven a los teléfonos 22 12 83 81 42, 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05, o al correo boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob

La comunidad de la BUAP se une a la búsqueda

Este lunes 14 de septiembre, la BUAP llamó a su comunidad para unirse a las labores de búsqueda del joven estudiante. El objetivo de la BUAP es visibilizar la desaparición de Hugo y exigir a las autoridades que apresuren las labores de búsqueda.

Por su parte, el gobernador de la entidad prometió no escatimar recursos para dar con el paradero del estudiante desaparecido de la BUAP.

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