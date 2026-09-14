Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Filas kilométricas en México-Querétaro y México-Puebla por accidentes; circulación paralizada en estos puntos carreteros
/México/Nota

¿Contingencia Ambiental? Revelan cómo está la calidad del aire hoy 14 de septiembre en CDMX y Edomex

¡Consulta el reporte antes de salir de casa! La calidad del aire en CDMX y Edomex es de aceptable a buena hoy, con riesgo bajo a moderado. Grupos vulnerables deben evitar actividad intensa al aire libre.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Arturo Engels

Si tienes pensado realizar actividades fuera de casa o ejercitarse en la vía pública, es fundamental que tomes precauciones. El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), emitió su reporte oficial acerca de la calidad del aire y condiciones del ambiente en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbana del Estado de México (Edomex).

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX y Edomex?

¿Cómo está la Calidad del Aire hoy? De acuerdo con el corte de las 16:00 horas del Índice de AIRE y SALUD, las condiciones atmosféricas en la capital y el área metropolitana se registran de ACEPTABLE a BUENA. Esto representa un nivel de riesgo para la salud catalogado entre MODERADO y BAJO para la población en general.

Sin embargo, en aquellas zonas donde el índice se mantiene como ACEPTABLE, las autoridades ambientales sugieren a los grupos vulnerables, es decir, niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias, considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre durante las horas de mayor radiación o concentración de contaminantes.

En el apartado meteorológico de la Secretaría del Medio Ambiente, reporta las siguientes condiciones para la capital del país:

  • Temperatura promedio: 23 °C
  • Humedad relativa: 52%
  • Viento: intensidad de 12 km/h con dirección sur-sureste (SSE).

Estas condiciones climáticas favorecen una dispersión moderada de contaminantes, permitiendo mantener niveles estables en la mayor parte de la cuenca del Valle de México; y tú, ¿sueles revisar el reporte del aire antes de salir a hacer ejercicio o trasladarte por la capital del país?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO