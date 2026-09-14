¿Contingencia Ambiental? Revelan cómo está la calidad del aire hoy 14 de septiembre en CDMX y Edomex

Si tienes pensado realizar actividades fuera de casa o ejercitarse en la vía pública, es fundamental que tomes precauciones. El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), emitió su reporte oficial acerca de la calidad del aire y condiciones del ambiente en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbana del Estado de México (Edomex).

A las 17:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de BUENA a ACEPTABLE lo cual indica un riesgo BAJO a MODERADO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) September 14, 2026

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX y Edomex?

¿Cómo está la Calidad del Aire hoy? De acuerdo con el corte de las 16:00 horas del Índice de AIRE y SALUD, las condiciones atmosféricas en la capital y el área metropolitana se registran de ACEPTABLE a BUENA. Esto representa un nivel de riesgo para la salud catalogado entre MODERADO y BAJO para la población en general.

A las 16:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de ACEPTABLE a BUENA lo cual indica un riesgo MODERADO a BAJO a la salud. #SIMAT_CDMX pic.twitter.com/QaUKSoDiWu — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) September 14, 2026

Sin embargo, en aquellas zonas donde el índice se mantiene como ACEPTABLE, las autoridades ambientales sugieren a los grupos vulnerables, es decir, niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias, considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre durante las horas de mayor radiación o concentración de contaminantes.

En el apartado meteorológico de la Secretaría del Medio Ambiente, reporta las siguientes condiciones para la capital del país:

Temperatura promedio: 23 °C

Humedad relativa: 52%

Viento: intensidad de 12 km/h con dirección sur-sureste (SSE).

Estas condiciones climáticas favorecen una dispersión moderada de contaminantes, permitiendo mantener niveles estables en la mayor parte de la cuenca del Valle de México; y tú, ¿sueles revisar el reporte del aire antes de salir a hacer ejercicio o trasladarte por la capital del país?

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