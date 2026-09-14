El único banco que abre el 16 de septiembre en México

El 16 de septiembre es uno de los días festivos de más peso en nuestro país, la fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de México es de asueto a nivel nacional por lo que los bancos no otorgan servicio presencial a excepción de uno.

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¿Qué banco abre en 16 de septiembre?

La institución financiera que abre el 16 de septiembre es Banco Azteca, sus sucursales físicas no cierran el Día de la Independencia y por lo consiguiente brindarán servicio presencial aún siendo festivo, por lo que si necesitas hacer algún movimiento y tus cuentas son de dicho banco, no te proecupes porque podrás llevarlo a cabo sin problema.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

Horario de Banco Azteca el 16 de septiembre

El banco perteneciente a Grupo Salinas abrirá sus puertas en horario normal de 9 de la mañana a las 9 de la noche, periodo de tiempo en el que podrás realizar movimientos como depósitos, retiros, revisión de estados de cuenta y demás trámites bancarios y administrativos así como de asesoría.

Recuerda que Banco Azteca cuenta con más de 1, 900 sucursales a nivel nacional por lo que casi en cada rincón del país puedes contar con ellos para llevar a cabo tus movimientos.

No olvides consultar sus redes sociales o página web para saber a detalle cuáles son los trámites que ofrecen y los servicios que puedes contratar en uno de los bancos más importantes de México.

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