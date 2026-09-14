¿Hay clases mañana 15 de septiembre? SEP autoriza un megapuente en esta entidad por las fiestas patrias

Este martes 15 de septiembre, los mexicanos celebramos nuestra fiesta mexicana en la que se realizan verbenas y la Ceremonia del Grito; por esta razón, padres y madres de familia se preguntan si habrá clases o no.

Si también tienes hijos o hijas en edad escolar, te contamos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que solo los alumnos de la CDMX no tendrán clases mañana. Te contamos los detalles.

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¿Hay clases el 15 de septiembre?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, sí hay clases el martes 15 de septiembre. En cambio, el miércoles 16 de septiembre es un día que está marcado como día oficial de suspensión de labores, debido a la Conmemoración de la Independencia de México.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

La medida se aplica a todos los niveles educativos de todas las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, sí habrá clases este martes 15 de septiembre en todas las entidades de la República Mexicana, excepto en la CDMX.

¡Confirmado! No hay clases mañana 15 de septiembre en la CDMX

De última hora, la Secretaría de Educación Pública confirmó que no habrá clases este martes 15 de septiembre en todas las escuelas de la CDMX, adscritas a la SEP:

Escuelas primarias públicas y particulares en CDMX

en CDMX Secundarias técnicas, generales y particulares en CDMX

técnicas, generales y particulares en CDMX Docentes y personal administrativo adscrito a estos niveles educativos

De esta manera, los alumnos capitalinos podrán disfrutar de un megapuente que les permitirá disfrutar de las fiestas patrias y acudir a las verbenas que se realizarán en el Zócalo capitalino y en algunas de las alcaldías.

De esta manera, los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas de forma regular hasta el jueves 17 de septiembre.

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