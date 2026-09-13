Sin elotes en el Grito: Cuernavaca prohíbe este antojito el 15 de septiembre; esta es la razón oficial

La venta de elotes con palo quedó prohibida durante la Ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Esta medida se implementó desde el año 2024 por una poderosa razón.

La disposición entrará en vigor, a partir de las 19:00 horas en el primer cuadro del Centro de Cuernavaca y terminará hasta que haya concluido la ceremonia del Grito de Independencia. Te contamos los detalles.

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¿Por qué prohibieron la venta de elotes en Cuernavaca?

Las autoridades morelenses emitieron un comunicado en el que confirmaron que la venta de elotes con palo queda prohibida en un horario específico durante las fiestas patrias del 15 de septiembre.

Prohíben venta de elotes durante el Grito en Cuernavaca



La venta de elotes durante la noche del 15 de septiembre, en el marco del Grito de Independencia en Cuernavaca, estará prohibida a partir de las 19:00 horas, informó el líder sindical de CATEM, Roberto Castrejón Campos.… pic.twitter.com/GYQmPQCtrO — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) September 8, 2026

Este es el tercer año consecutivo en el que se aplica esta medida, debido a que los elotes con palo se convirtieron en proyectiles, durante la Ceremonia del Grito. Con la prohibición de la venta de elotes, las autoridades buscan proteger a los asistentes y evitar incidentes en la Plaza de Armas de Cuernavaca, ya que en esta celebración se reúnen personas de todas las edades incluidos niños y niñas.

¿Cuáles son los horarios de la venta de elote en Cuernavaca?

Roberto Castrejón Campos, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Morelos, confirmó que la venta de elotes con palo se realizará sin problema, antes y después de la Ceremonia del Grito. Sin embargo, en todo momento, los asistentes podrán comprar esquites.

La verbena mexicana se instalará en la Plaza de Armas de Cuernavaca a partir de la noche del 14 de septiembre y se retirará durante la mañana del miércoles 16 de septiembre.

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