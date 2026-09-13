Polvo del Sahara llega a México hoy; cuánto tiempo estará presente y qué estados afectará

Protección Civil de Yucatán (Procyvy) informó sobre la llegada al estado del fenómeno conocido como polvo del Sahara, hecho que se presenta en determinada época del año, por lo que el organismo informó sobre los efectos que tendrá en la ciudadanía.

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¿Cuándo llegará el polvo del Sahara a México?

De acuerdo con las autoridades, el polvo del Sahara ingresará a Yucatán entre hoy domingo 13 y el martes 15 de septiembre de 2026.

La concentración prevista se mantendrá en niveles de leves a moderados durante su paso por la zona.

¿Qué efectos tendrá en Yucatán la llegada del polvo del Sahara?

La masa de aire seco cargada de partículas desérticas favorecerá cambios en las condiciones de visibilidad y en el aspecto del cielo durante estos días.

Asimismo, Protección Civil informó que se prevé un ambiente brumoso en distintas zonas del estado, además de tardes con tonalidades rojizas.

El polvo del Sahara en Yucatán también podría generar posibles molestias en personas sensibles, como irritación en ojos, nariz o garganta y dificultades respiratorias.

Ante la situación se recomienda:

Mantener puertas y ventanas cerradas cuando las condiciones exteriores sean desfavorables.

Protegerse los ojos y evitar tocarse la cara si se percibe irritación.

Seguir los avisos oficiales de Protección Civil y las actualizaciones meteorológicas.

Buscar atención médica si las molestias son intensas o persisten

Daños a la salud por el polvo del Sahara

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el polvo del Shara tiene mayor incidencia y exacerbación de enfermedades pulmonares, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente durante los periodos de máxima emisión de polvo, de noviembre a marzo.

Afecciones respiratorias: Las partículas pequeñas entran por la nariz y la boca, llegan a la tráquea, los bronquios o los alvéolos pulmonares. Esto provoca tos, congestión nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar.

Crisis asmáticas y alergias: Empeoran los síntomas en personas con asma, rinitis alérgica y alergias crónicas.

Irritación ocular: Causa ardor, picazón, enrojecimiento y lagrimeo (conjuntivitis alérgica).

Problemas en la piel: Puede generar irritación y brotes alérgicos en la piel expuesta.

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