¿Hay clases el 18 de septiembre? Estos son los ÚNICOS alumnos que se quedan en casa

Durante el mes de septiembre, los alumnos de todos los niveles educativos tendrán varios días de suspensión de clases; esto, por las esperadas fiestas patrias. Por esta razón, es normal que padres y madres de familia tengan la duda acerca de cuáles son exactamente los días en los que las escuelas estarán cerradas.

En adn Noticias, te contamos cuáles son los días sin clases durante el mes de septiembre.

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¿Hay clases el 16 de septiembre?

La fiesta del Día de Independencia es una de las más esperadas del año, ya sea por la verbena mexicana con antojitos, conciertos gratis y la Ceremonia del Grito o porque los alumnos cuentan con un día de suspensión de clases.

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El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Según el calendario de la SEP, el martes 15 de septiembre los alumnos de todos los niveles educativos del país sí tienen clases. Sin embargo, el miércoles 16 de septiembre sí es un día de suspensión de clases, por lo que las familias podrán disfrutar tranquilamente de las fiestas patrias. Pero, ¿hay clases el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre?

¿Qué alumnos no tienen clases el 18 de septiembre?

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública señala que, tras las fiestas patrias, los alumnos de todos los niveles educativos sí tienen clases los días jueves 17 y el viernes 18 de septiembre. Sin embargo, no todos los alumnos del país.

Otro ejemplo del desprecio de la 4T por la educación



En Campeche, Layda Sansores decretó megapuente del 16 al 20 de septiembre



Menos clases, más rezago. Qué importa si México sale reprobado en la prueba PISA



"Hay que consentirlos”, dijo pic.twitter.com/0fexHaaYxa — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2026

El Gobierno de Campeche informó que los días 17 y 18 de septiembre también serán declarados días inhábiles, para que los maestros y maestras de la entidad puedan participar en las marchas patrias que se realizan en algunos municipios del estado.

Por tal razón, los alumnos de educación básica de Campeche retomarán actividades en las escuelas hasta el lunes 21 de septiembre de 2026.

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