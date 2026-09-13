Trabajadores que tendrán megapuente de tres días por fiestas patrias 2026

El miércoles 16 de septiembre hay suspensión oficial de clases en todo México por la conmemoración del Día de la Independencia, de acuerdo con el calendario SEP 2026-2027.

La Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 74, también establece esta fecha como feriado oficial, otorgando un descanso obligatorio. Sin embargo, hay un sector que podrá disfrutar de un megapuente de tres días.

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¿Qué empleados en México tendrán megapuente por las fiestas patrias?

De acuerdo con la circular número SFA/OMDGAyDP/O17/2026 emitida por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero y con base en los artículos 4 y 23 fracción V de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, los trabajadores de la Administración Central gozarán de asueto los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre con motivo del “Aniversario de la Independencia de México”.

El beneficio alcanza a los trabajadores de base supernumerarios y nóminas mecanizadas del Sector Central y paraestatal de Guerrero.

De esta forma, quienes tengan como días habituales de descanso el sábado y domingo podrían acumular hasta cinco días consecutivos sin acudir a sus centros de trabajo.

Cabe resaltar que los trabajadores de Educación y Salud no se ciñen a este calendario de asueto porque ellos se ajustarán a sus propios calendarios ya establecidos.

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