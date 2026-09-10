Cicatrices de La Concordia: así cambió la vida de los sobrevivientes a un año de la tragedia

A un año de la explosión del Puente de La Concordia, las consecuencias de aquella tragedia siguen presentes.

Detrás de las 32 víctimas hay familias que enfrentan una ausencia que no desaparece y sobrevivientes que continúan con tratamientos para recuperarse de las heridas que les dejó el fuego.

Pero, ¿qué pasó con ellos después de aquella tarde? Aquí en adn noticias te mostramos las historias detrás de las cicatrices de La Concordia: sobrevivientes que tuvieron que aprender a vivir con las secuelas y familias que todavía buscan reconstruir su vida después de perderlo todo.

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