¡SE BUSCA! Desapareció Ericka Yazmín Avendaño de 2 años en Veracruz; activan Alerta Amber

¿La reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó Alerta Amber para dar con el paradero de Ericka Yazmín Avendaño Osorio, una niña de dos años que fue vista por última vez en el municipio Medellín de Bravo.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor de edad desapareció el pasado 30 de agosto y hasta el momento no se sabe de su paradero, por lo que las autoridades piden ayuda para localizarla ya que podría ser víctima de un delito.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Ericka Yazmín Avendaño Osorio, desaparecida en Veracruz

Las autoridades describen a Ericka Yazmín Avendaño como una niña de 90 centímetros, con un peso de 11 kilógramos, cara redonda, ojos café oscuro, así como tez morena y cabello largo, lacio y color castaño oscuro.

No se dieron a conocer señas particulares ni cómo iba vestida la última vez que se le vio; no obstante, las autoridades veracruzanas dieron a conocer los teléfonos de Alerta Amber donde se pueden dar información para ayudarla a regresar a casa:

Alerta Amber México: 55 5346 2516

Alerta Amber Veracruz: 228 168 2143

¿Cuál es el objetivo de la Alerta Amber en México?

De acuerdo a la Fiscalía de Veracruz, el objetivo de la Alerta Amber es localizar a menores de edad que se encuentran desaparecidos o en situación de riesgo.

Lo anterior lo hacen mediante la difusión de imagen y datos personales en medios de comunicación, redes sociales y otros canales sociales con el fin de que la ciudadanía apoye a los menores a volver a casa.

“Su activación es coordinada por la Fiscalía General del Estado y se realiza en todo el territorio veracruzano”, explicaron las autoridades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.