Hay lugares que se quedan marcados para siempre y el Puente de la Concordia en la Ciudad de México es uno de ellos y este jueves 10 de septiembre, a un año de la tragedia, familiares y amigos regresaron al sitio para recordar a quienes ya no están.

Entre flores, veladoras, fotografías y recuerdos, el memorial volvió a llenarse de historias; cada objeto colocado en el lugar representa a una de las personas que perdió la vida aquel 10 de septiembre de 2025.

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Celebran misas por las víctimas del puente de La Concordia

Como parte de los homenajes, este jueves se celebraron tres misas religiosas en memoria de las víctimas de la tragedia, los servicios religiosos reunieron a familiares y personas cercanas a quienes perdieron la vida hace un año.

Desde las primeras horas del día comenzaron a llegar personas con coronas de flores, veladoras y fotografías para recordar a sus seres queridos.

Para algunas personas, volver al sitio no fue sencillo, pues el lugar que hace un año estuvo cubierto por fuego y provocó escenas de desesperación, ahora se convirtió en un espacio para recordar a quienes perdieron la vida.

¿Cuántas personas murieron en la tragedia de La Concordia?

La explosión de la pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre de 2025 dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 90 heridas.

La tragedia ocurrió cuando una pipa de gas LP volcó debajo del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa; el incendio alcanzó a personas que se encontraban en la zona y provocó una emergencia que movilizó a los servicios de emergencia de la Ciudad de México.

¿La empresa dueña de la pipa que explotó en La Concordia ya se hizo cargo?

A un año de la tragedia, Transportadora Silza, empresa propietaria de la pipa, sí ha llegado a acuerdos reparatorios con personas afectadas y familiares de las víctimas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta agosto de 2026 se habían concretado 156 acuerdos reparatorios con la compañía.

Sin embargo, el proceso todavía no estaba completamente cerrado, ya que la Fiscalía informó que quedaban dos casos pendientes de alcanzar un acuerdo: uno relacionado con la bebé Jazlyn, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, y otro por daños a la vía pública.

Las autoridades señalaron que esperaban que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo para concluir la investigación.

Desde los primeros días después de la explosión, Transportadora Silza había asegurado que asumiría su responsabilidad social y legal y anunció la activación de sus pólizas de seguro para atender los daños.

Posteriormente, la empresa informó que también destinaría recursos adicionales para garantizar la reparación integral a las personas afectadas y sus familias.

Además, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirmó en septiembre de 2025 que la empresa contaba con tres pólizas vigentes que podían utilizarse para cubrir los daños derivados del accidente.

A un año de la tragedia de la explosión de un pipa de gas LP en el Puente de La Concordia en CDMX, el memorial permanece como un punto de encuentro para quienes buscan mantener vivos los nombres y recuerdos de las personas que murieron.

En la zona del Puente de la Concordia, al finalizar la misa se realizó un pase de lista en memoria de las 32 víctimas de la explosión.⚠️

🕊️La ceremonia terminó entre lágrimas y abrazos



📹: Lucero Rodríguez (@Lucero_Rdz_Mx) pic.twitter.com/NNXohoiMRh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

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