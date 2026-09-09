Cuatro días sin líquido en Tláhuac; Segiagua anuncia corte de agua en estas colonias

Habitantes de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México (CDMX) deberán apartar agua en cubetas y tinacos debido a que desde este martes 8 de septiembre hay un corte en el suministro.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que las afectaciones se deben a que personal técnico realiza trabajos de reparación y sustitución de equipo de bombeo en el Rebombeo Tlaltenco.

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🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación y sustitución de equipo de bombeo en el Rebombeo Tlaltenco.



🛠️ Continúa el suministro de agua potable aunque… pic.twitter.com/Ki5eGrXF2h — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 9, 2026

¿Hasta cuándo acabará el corte de agua en Tláhuac, CDMX?

De acuerdo con lo informado por la dependencia, el restablecimiento en el servicio ocurrirá el sábado 12 de septiembre a las 12:00 horas “al finalizar las labores correspondientes”.

Las afectaciones tendrán lugar en la colonia Ampliación Selene, por lo que los habitantes de esa localidad deberán estar preparados.

“En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la línea H2O o en el *426″, precisó.

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