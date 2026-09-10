Monzón mexicano y ondas tropicales mantendrán las lluvias en México este 10 de septiembre

Las lluvias no se detendrán en gran parte del territorio mexicano este jueves 10 de septiembre derivado del monzón mexicano y una divergencia en altura, sobre todo, en la zona norte del país.

Además, la onda tropical número 37 se desplazará sobre el occidente del país; mientras que la 38 sobre la península de Yucatán, trayendo también lluvias fuertes en esa zona de México.

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Lluvias intensas en México este 10 de septiembre

Durante este jueves 10 de septiembre, algunas zonas de Sinaloa y Nayarit tendrán lluvias puntuales derivadas del monzón mexicano.

En entidades como Sonora y Durango, las lluvias serán muy fuertes; mientras que, para Baja California, Baja California Sur y Chihuahua serán puntuales fuertes.

En otra zona del país, en específico, en el occidente y la península de Yucatán, las ondas tropicales 37 y 38 también traerán precipitaciones en algunos estados.

Estos chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes pueden venir acompañadas con descargas eléctricas.

Estos serán los estados con lluvias este jueves 10 de septiembre:

Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa

Lluvias fuertes: Baja California Sur, Durango y Jalisco

Chubascos: Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Ambiente caluroso este jueves 10 de septiembre

Aunque también, por la tarde se vivirá un ambiente muy caluroso en el norte de México. Prevaleciendo la ola de calor en algunas regiones del norte como Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas serán las temperaturas en estados de México este 10 de septiembre:

Temperaturas superiores a 45° C: Baja California y Sonora

Temperaturas máximas de 40 a 45°C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Temperaturas máximas de 35 a 40° C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

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