Desaparece Eain Yandel Moraila de 16 años en Mazatlán; activaron Alerta Amber en Sinaloa

¿Lo reconoces? Las autoridades de Sinaloa buscan a Eain Yandel Moraila Llanos, un joven de 16 años que desapareció en el puerto de Mazatlán el pasado 4 de agosto y activaron la Alerta Amber.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda el pasado 5 de septiembre y ahí mencionó que el adolescente fue visto por última vez cuando salió de un homicidio ubicado en el Fraccionamiento Villa de las Flores y, hasta el momento, no se sabe nada de su paradero.

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Ficha de búsqueda de Eain Yandel Moraila, joven desaparecido en Sinaloa

Para dar con su paradero, las autoridades describen a Eain Yandel como un joven que mide 1.70 metros de altura, es de complexión delgada, tez clara, ojos verde, así como cabello corto lacio y color castaño oscuro.

La ficha de búsqueda no menciona señas particulares; sin embargo, sí menciona que la playera color azul marino con letras amarillas al frente, pantalón negro, así como tenis azul marino con blanco.

“Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, explicaron las autoridades, además de dar los números de Alerta Amber Sinaloa: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.

Desapariciones en Sinaloa durante 2026

La Red Lupa dio a conocer que el 56% de los reportes de desaparición en el país se concentran en 100 municipios, de éstos se concentran en cinco ubicados en Sinaloa:

Culiacán tenía dos mil 242 reportes de desaparición y es el sexto en todo el país

y es el sexto en todo el país Mazatlán tiene mil 742 reportes

tiene mil 742 reportes Ahome tiene mil 33 reportes

tiene mil 33 reportes Navolato tiene 408 reportes

tiene 408 reportes Guasave tiene 389 reportes

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