Choque de camioneta contra unidad del Metrobús en Insurgentes y avenida La Paz

Un choque entre una camioneta y una unidad del Metrobús ocurrió durante la noche de este lunes, justo en el cruce de avenida Insurgentes y la avenida La Paz en la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas por el accidente, aunque el choque provocó afectaciones en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Camioneta choca contra unidad del Metrobús en Insurgentes; habría dado vuelta prohibida Accidente en Insurgentes: camioneta impacta a unidad del Metrobús en Chimalistac; no hay lesionados (Pablo Castorena)









Choque de Metrobús: ¿Qué pasó en Insurgentes y La Paz?

Según los reportes preliminares, la camioneta habría intentado realizar una vuelta prohibida en el cruce de ambas avenidas. La maniobra habría provocado que el vehículo terminará impactándose contra la unidad del Metrobús que circulaba por la zona.

Hasta el momento, esta versión se mantiene como información preliminar, por lo que las autoridades y las compañías aseguradoras serán las encargadas de determinar cómo sucedió exactamente este siniestro.

Camioneta intenta vuelta prohibida y termina chocando contra el Metrobús en Álvaro Obregón Camioneta choca contra unidad del Metrobús en Insurgentes; habría dado vuelta prohibida (Pablo Castorena)

Después de el choque, las partes involucradas se encontraban a la espera de las aseguradoras que deberán realizar la valoración de los daños y restablecer las condiciones para el deslinde de responsabilidades.

Por ahora no se reportan lesionados, uno de los aspectos más relevantes del incidente registrado en esta zona de la alcaldía Álvaro Obregón. El accidente vuelve a poner la atención sobre la importancia de respetar la señalización y las restricciones de circulación en cruces de alta afluencia vehicular como Insurgentes y avenida La Paz.

Las autoridades podrían proporcionar posteriormente mayor información sobre el percance y las posibles afectaciones a la circulación; ¿has pasado por este cruce? ¿Consideras que este tipo de maniobras son una de las principales causas de accidentes en Insurgentes?

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