CDMX tiene ambiente contaminado y mala calidad del aire hoy por PM10 y PM2.5

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un contante análisis de la calidad del aire y hoy hay partículas contaminantes que dañan la salud de las personas, por ello se recomienda tomar en cuenta algunas recomendaciones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Aunque la calidad del aire es mala, el riesgo es alto debido a que se detectaron partículas PM10 y PM2.5 capaces de ingresar al sistema respiratorio y la sangre.

Las primeras se alojan en las vías respiratorias altas y provocan irritación en los ojos, nariz y garganta, generan tos, alergias y agravan el asma. Mientras que las segundas son más peligrosas porque llegan a la sangre y pueden dañar órganos como el corazón y el cerebro, incluso se les vincula con el desarrollo de cáncer de pulmón.

¿Cómo protegerse de la contaminación?

Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa a estas partículas cerrando puertas y ventanas y utilizando mascarilla N95 o FFP2 capaces de filtrar las partículas finas.

También es importante evitar realizar actividades físicas al aire libre cuando los niveles de contaminación son altos que es entre las 13:00 y las 19:00 horas.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando se superan los límites que son 155 ppb por ozono y 214 microgramos por metro cúbico en PM10 y 97.4 microgramos por metro cúbico en PM2.5.

Por ahora no se tiene previsto que se tomen medidas adicionales por lo que el Hoy No Circula aplica de manera normal y solo hay restricciones en CDMX y Edomex para los vehículos con holograma 1 y 2 engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 26 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/FItCySCCfI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 26, 2026

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