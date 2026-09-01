Se incendia bajopuente en Viaducto de CDMX: Esto fue lo que ocasionó el fuego

Un incendio movilizó a cuerpos de emergencia este martes 1 de septiembre en un bajopuente de Viaducto de la colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se reportó la quema de basura.

Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para atender la emergencia y controlar las llamas; de acuerdo con el reporte emitido por la corporación, el fuego ya fue extinguido.

Aunque el incendio quedó bajo control, los trabajos todavía continúan en la zona para evitar que las llamas vuelvan a activarse.

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Atendimos el reporte de un incendio en un bajopuente en la Colonia Piedad Narvarte, Alcaldía Miguel Hidalgo. #AlMomento, informo que en el lugar se quemaba basura. El fuego ya fue extinguido y se realizan labores de remoción y enfriamiento.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/67EIGe2A8n — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 2, 2026

¿Qué pasó en el bajopuente de Piedad Narvarte?

De acuerdo con un reporte de emergencia al #911, se dio a conocer que el incendio ocurrió en una bóveda que contenía bombas de máquinas de extracción de agua, sin embargo, también había basura, esto, debido a que de igual manera, era ocupado como refugio para personas sin hogar.

Debido a la presencia de residuos puede hacer que un incendio se extienda rápidamente, en especial cuando hay materiales acumulados que sirven como combustible.

Por ello, después de apagar las llamas, los cuerpos de emergencia deben revisar el área para descartar puntos calientes que puedan provocar una reignición.

En este caso, Bomberos informó que, tras extinguir el fuego, comenzaron las labores de remoción y enfriamiento.

¿Hay personas lesionadas por el incendio?

Hasta el momento, el reporte disponible no señala personas lesionadas a consecuencia del incendio, tampoco se han informado, por ahora, daños adicionales relacionados con la emergencia.

Por ahora, el dato principal es claro: el incendio de basura en el bajopuente de Piedad Narvarte ya fue extinguido y Bomberos continúa trabajando para evitar que el fuego vuelva a aparecer.

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