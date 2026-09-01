VIDEO: Incendio consumió estacionamiento en la calle Arquímedes, en Polanco, CDMX

Un fuerte incendio consumió el interior de un estacionamiento ubicado en la calle Arquímedes, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), durante la mañana de este martes 1º de septiembre.

El Cuerpo de Bomberos de la capital del país, a cargo del jefe vulcano Cova, detalló que el fuego fue consumido y, hasta el momento de la publicación de la nota, se realizan actividades para enfriar la zona y así evitar que se reaviven las llamas.

Rápidamente en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes y videos del siniestro, debido a que se generó una enorme nube de humo que llegó hasta las inmediaciones de la estación Polanco de la línea 7 del Metro CDMX.

Atendimos un reporte de incendio al interior de un estacionamiento en la Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. En el lugar se quemaba madera almacenada en un cuarto. #AlMomento, hemos extinguido el fuego y realizamos labores de remoción y enfriamiento. #ServicioConcluido… pic.twitter.com/dac1LivnTA — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué inició el incendio en Polanco, CDMX, hoy 1 de septiembre?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la razón por la que inició el fuego; sin embargo, los bomberos capitalinos detallaron que el incendio se avivó gracias a que se estaba quemando madera, la cual estaba almacenada en un cuarto que conectaba con el estacionamiento.

En el lugar de los hechos también llegaron elementos de Protección Civil, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para investigar qué fue lo que sucedió esta mañana.

Vías alternas a la calle Arquímedes, CDMX

La circulación alrededor de la zona se vio afectada debido a la presencia de los camiones de bomberos, policías y Protección Civil. Ante esto, las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar rutas alternas.

Entre estas, en adn Noticias, te recomendamos estos:

Si vas de Río Joaquín a Paseo de la Reforma

Calle Temístocles/Galileo

Calzada Moliére

Avenida Anatole France/Alejandro Dumas

Si vas hacia el oriente de la CDMX

General Mariana Escobedo

Si vas del este al oeste de la CDMX

Avenida Ejército Nacional

Avenida Presidente Masaryk

Paseo de la Reforma

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.