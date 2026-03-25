Techos solares GRATIS; personas que sí pueden obtenerlos y ahorrar en el recibo CFE

Durante la temporada de calor, miles de familias en México enfrentan problemas para pagar el recibo de luz de la CFE. Esto se debe al aumento del consumo eléctrico en los hogares por aparatos de ventilación. Pero, ¿te imaginas si contaras con techos solares para el Bienestar? Aunque no lo creas, en el mes de abril existan mexicanos que podrán conseguir estos dispositivos totalmente gratis.

Ahorrar dinero en el recibo CFE nunca fue tan fácil como ahora que puedes instalar tu propio techo solar en casa. Te contamos todos los detalles de este nuevo programa y quiénes son las personas que pueden acceder a este beneficio.

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¿Qué son los techos solares para el Bienestar?

Los paneles solares son dispositivos que se componen de células fotovoltaicas (PV) que convierten la luz solar en electricidad de corriente continua durante las horas del día.

Techos Solares para el Bienestar es un programa que busca apoyar a familias, principalmente, del norte del país, en situación de pobreza energética. El apoyo consiste en la instalación subsidiada de sistemas fotovoltaicos en casas donde las altas temperaturas del verano aumentan el consumo eléctrico, lo que pone en riesgo su economía.

El Gobierno de México sostiene que este programa ayudará a las familias a reducir el gasto en su recibo de la CFE hasta un 89% en verano y un 49% en invierno.

👥 Las personas beneficiarias del programa Techos Solares para el Bienestar 🏘️☀️ nos cuentan cómo ha mejorado su calidad de vida con la instalación gratuita de paneles solares en sus hogares.

😊 Gracias a este programa reducimos su gasto en electricidad 💡 y promovemos el uso de… pic.twitter.com/mRqj3OXBQy — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) September 8, 2025

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de los Techos solares para el Bienestar? Requisitos

Por el momento, el programa Techos Solares para el Bienestar solo está disponible para los ciudadanos que viven en los municipios de Mexicali o San Felipe, en Baja California. Además, deben de cumplir con los siguientes requisitos:



Ser usuario de tarifa doméstica

Ser mayor de edad (+18 años) y contar con identificación oficial

Tener a la mano la CURP y recibo de luz

Se atenderán beneficiarios cuyo consumo mensual de energía sea de 400 kWh a 1,500 kWh durante los meses de julio y agosto.

Comprobar la propiedad de la vivienda

Pertenecer a algún grupo vulnerable: Persona adulta mayor de 65 años, jefa de familia, personas con discapacidad

Igualmente, la vivienda debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un espacio disponible de entre 6 y 8 metros cuadrados.

El tipo de instalación se determinará mediante una evaluación técnica de la infraestructura.

¿Cómo puedo obtener un techo solar gratis en Baja California?

Si tú y tu vivienda cumplen con los requisitos solicitados, ya puedes realizar tu registro para contar con tu propio techo solar en casa. Puedes hacer tu registro en este ENLACE.

Es importante que tomes en cuenta que después de hacer el registro, el proceso de selección de los beneficiarios es el siguiente:

Preselección por parte de la Secretaría de Energía que revisará el cumplimiento de los requisitos.

Diagnóstico socioeconómico a los usuarios solicitantes

Diagnóstico técnico por parte de un instalador FIPATERM

Selección de beneficiarios

Instalación del sistema fotovoltaico

Interconexión por parte de la CFE y firma de contrato con FIPATERM.

Ahora que ya conoces todos los detalles del programa, consigue tu propio techo solar este 2026 y ahorra en tu recibo de CFE durante la temporada de calor.