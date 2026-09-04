Lista de alimentos de la canasta básica que subieron de precio

El precio de algunos alimentos que forman parte de la canasta básica tuvieron variaciones debido a la inflación, así que para que lo tomes en consideración, te compartimos qué productos subieron o bajaron de precio.

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¿Qué productos de la canasta básica aumentaron de precio?

La canasta básica de servicios y alimentos en zonas urbanas es de 4 mil 884 pesos y en zonas rurales de 3 mil 494 pesos. El costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas es de 2 mil 545 pesos y en zonas rurales de mil 894 pesos.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) los alimentos que registraron un aumento en sus precios son:

El huevo que tuvo una variación de 7.92% y el precio promedio de 18 piezas del producto fue de 42.86 pesos.

El chile serrano subió 8.92% por lo que se vende en 53.80 pesos.

La cebolla aumento su precio en un 19.03% alcanzando los 38.24 pesos el kilo.

Además, el Quién es Quién en los Precios dio a conocer en dónde se encuentran más baratos estos productos y en el supermercado el paquete de 18 piezas de huevo se vende en 30.00 pesos como mínimo y 44.89 pesos como máximo.

En el caso del chile serrano se vende en promedio en 45.00 pesos, la cebolla en 27.57 pesos en las centrales de abasto del país.

Alimentos que bajaron de precio

Por otro lado hubo algunos productos que disminuyeron su precio como es el caso del jitomate que registró una baja del 4.86% y se vende entre 12.78 y 20.73 pesos el kilo.

En el caso de la calabacita, registró una reducción de 5.82% y se vende en 32.03 pesos aproximadamente.

La papa tuvo un descenso de 5.97% y en promedio el kilo se vende en 49.37 pesos en las centrales de abasto. En los supermercados se vende entre 27.00 y 57.59 pesos.

#Boletín El #jitomate, la #calabaza y la #papa mantienen una tendencia a la baja en sus precios. 📉



Mientras tanto, el huevo, el chile serrano y la cebolla blanca registraron incrementos, de acuerdo con el #INPC.



Los precios pueden variar por factores como los ciclos… pic.twitter.com/8H8N43HNbr — Profeco (@Profeco) September 3, 2026

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