Crisis de desapariciones en México: los 5 municipios con más personas no localizadas

Las desapariciones en México son una de las problemáticas que más afectan a la población y en los últimos años no han dejado de aumentar las cifras; sin embargo, son los municipios de Tijuana en Baja California; Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros en Tamaulipas; así como Guadalajara, Jalisco, los que más casos reportan.

De acuerdo a la Red Lupa y con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los dos mil 478 municipios en el país, 100 municipios tienen una tasa alta de desapariciones ya que concentran el 56% del total de reportes, pero cinco sobresalen por el contexto de inseguridad que se vive.

¿Cuáles son los 100 municipios con más desapariciones de personas en México? 🤔



👉🏽 Presentamos un nuevo análisis de #RedLupa que pone la mirada en el ámbito municipal para conocer dónde se concentran los casos de personas desaparecidas y cuáles son las principales… pic.twitter.com/4iogm1PSHw — IMDHD (@IMDHyD) August 26, 2026

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Lista de los cinco municipios con más desapariciones en México

Los cinco municipios antes mencionados, en su totalidad suman 11 mil 52 reportes de desaparición en los últimos años. Así se pueden ver en su particularidad:

Tijuana , Baja California, con tres mil 300 casos

, Baja California, con Reynosa , Tamaulipas, con dos mil 903 casos

, Tamaulipas, con Nuevo Laredo , Tamaulipas, con dos mil 764 casos

, Tamaulipas, con Matamoros , Tamaulipas, con dos mil 505 casos

, Tamaulipas, con Guadalajara, Jalisco, con dos mil 344 casos

Aunado a estos cinco primeros, también destacan los municipios de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Monterrey, Nuevo León; Zapopan, Michoacán; y Atlautla, en el Estado de México (Edomex).

Cerca de tres mil fosas clandestinas han sido encontradas en México

Sobre esta misma temática, la Red Lupa detalló que en los últimos años en el país se han encontrado dos mil 985 fosas clandestinas, mismas que han sido halladas en los 100 municipios con mayores reportes de desaparición en el país. Todo esto es con base a datos de las Fiscalías de los diferentes estados.

Este dato es fundamental, ya que el pasado mes de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas informó que las desapariciones en México podría constituir crímenes de lesa humanidad.

El señalamiento internacional fue rechazado por todo el Gobierno de México; sin embargo, los datos parecen dar indicios fundamentales de que el país enfrenta una severa crisis y que se está saliendo de las manos.

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