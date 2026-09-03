Hoy No Circula jueves 3 de septiembre: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Si este jueves 3 de septiembre vas a salir en coche, aguas antes de prender el motor, porque el Hoy No Circula tiene restricciones para algunos vehículos en la CDMX y el Estado de México.

Para evitar una multa o ese clásico momento de “¿y hoy sí podía circular?”, aquí en adn noticias te dejamos de forma sencilla qué autos no circulan, a qué hora aplica el programa y quiénes sí pueden salir a las calles.

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¿Qué autos no circulan este jueves 3 de septiembre?

Este jueves, la restricción del Hoy No Circula aplica para los vehículos que tengan:

Engomado verde

Placas con terminación 1 y 2

Holograma 1 y 2

Estos automóviles deberán quedarse en casa de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué autos sí pueden circular este jueves?

Si tu coche tiene holograma 0 o 00, puedes respirar tranquilo, ya que está exento del Hoy No Circula ordinario.

También quedan fuera de esta restricción los vehículos con holograma Exento, así como algunas unidades que por sus características están consideradas dentro de las excepciones del programa.

Eso sí, si se activa una contingencia ambiental, las reglas pueden cambiar y las autoridades podrían establecer restricciones adicionales.

¿El Hoy No Circula aplica en todo el Estado de México?

En el Edomex, el programa funciona en 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre ellos están Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco.

Así que si vives o vas a moverte por alguno de estos municipios, también vale la pena revisar las restricciones antes de salir.

¿A qué hora empieza y termina el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula de este jueves 3 de septiembre estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, así que, si tu auto tiene las especificaciones para no circular, mejor déjalo descansar en casita y evítate multas, porqué la multa es lo de menos, en algunos casos pueden quitarte tu carro.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si tu auto tiene restricción y aun así decides sacarlo, prepara la cartera, ya que la multa por incumplir el Hoy No Circula en la CDMX va de $2,346.20 a $3,519.30 pesos, equivalente a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser retirado de circulación y enviado al depósito vehicular, por lo que el costo final podría aumentar con los gastos correspondientes.

Y listo, ya tienes el dato que puede salvarte de un buen susto a la hora de salir, mejor revisa tu placa antes de arrancar y, si hoy te toca dejar el coche en casa, ni modo: también se vale cambiar el volante por el Metro, el camión o una buena caminata.

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