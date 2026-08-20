Simulacro Nacional 2026: ¿Cuáles son las magnitudes de sismo previstas por estado el 19 de septiembre?

Estamos a poco menos de un mes de que se lleve a cabo el Segundo Simulacro Nacional del 2026, el cual cae el sábado 19 de septiembre, fecha en que se conmemora los terremotos de 1985 y 2017 que conmocionaron al país.

Ahora, a diferencia de como ha sido años atrás, el ejercicio de protección civil tendrá variaciones dependiendo la zona del país en que se encuentre la entidad federativa.

🚨📢 ¡Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026!

El próximo sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.

Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/ybY2C4KX0t



Con este ejercicio reforzamos nuestros… pic.twitter.com/RjqdrEj1ZL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 17, 2026

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¿Cuáles serán las magnitudes del Simulacro Nacional 2026?

Estas son las magnitudes que se vivirán en México durante el Simulacro Nacional 2026:

Zona centro

Tendrán una magnitud de 7.7 en Tehuacán, Puebla, en la Ciudad de México (CDMX), Colima, el Estado de México (Edomex), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz

Zona noroeste

Tendrán un hipótesis de 7.1 de magnitud en Mexicali, Baja California, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa

Zona noreste

Tendrán una hipótesis del 5.2 de magnitud de 5.2 con epicentro en Allende, Nuevo León, en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas

Península de Yucatán

Tendrán una hipótesis de 7.0 de magnitud en Cabo Catoche/Isla Contoy en las entidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Golfo de Tehuantepec

Tendrán una hipótesis de 7.6 de magnitud en Tonalá, Chiapas, en las entidades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco

Lista de estados donde más tiembla en México

Con base en información del Servicio Sismológico Nacional (SSM), las entidades con mayor actividad sísmica a lo largo el año son:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Lo anterior ocurre gracias al contacto entre las placas tectónicas de Cocos y Rivera, así como con la placa Norteamericana; no obstante, es importante destacar que México es un país con alta actividad sísmica y por eso los ejercicios de Protección Civil son tan importantes.

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