¿Por qué los sismos se sienten diferente en la CDMX? La clave está bajo nuestros pies

Un mismo terremoto puede sentirse débil en una zona y mucho más intenso en otra de la Ciudad de México (CDMX). La explicación se encuentra en el tipo de suelo sobre el que se encuentra cada colonia donde se registran sismos.

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¿Por qué tiembla diferente en cada zona de la CDMX?

La Ciudad de México está asentada sobre tres tipos principales de suelo:

Zona del lago

Zona de transición

Zona de lomas.

Esta característica geológica determina cómo se propagan y amplifican las ondas sísmicas durante los temblores registrados en la CDMX.

¿Por qué percibimos los sismos de manera diferente en la CDMX?

Los #sismos se perciben de manera diferente en la Ciudad de México debido a los tres tipos de suelo que la sostienen, los cuales inciden en la potencia de la aceleración y la prolongación del movimiento.

Conoce más… pic.twitter.com/DJH2v3wZaB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 24, 2026

De acuerdo con información del Centro de Instrumentación y Riesgo Sísmico (CIRES), las características del subsuelo influyen directamente en la aceleración y duración del movimiento que perciben las personas durante los sismos.

Por ello, aunque un terremoto ocurra acientos de kilómetros de la capital, algunas zonas pueden registrar movimientos débiles o ligeros, mientras que otras experimentan en una sacudida considerablemente mayor.

Efectos sísmicos en CDMX Contar con tres tipos de suelo hace que se perciban aceleraciones débiles o ligeras en algunas zonas de la ciudad, aunque el sismo haya sucedido a cientos de kilómetros. (CIRES)

¿Qué ocurre en las zonas del lago y transición en CDMX?

En el centro de la Ciudad de México se encuentra principalmente sobre las zonas del lago y transición; estos terremotos pueden amplificar las ondas sísmicas y prolongar el movimiento debido a las características de los antiguos depósitos lacustres sobre los que se construyó una parte de la ciudad.

Esto ayuda a explicar porque los habitantes pueden experimentar de manera muy distinta, un mismo sismo, incluso entre colonias relativamente cercanas.

En las zonas de lomas, donde predominan terrenos más firmes, el comportamiento de las ondas sísmicas puede ser diferente.

Cabe señalar que conocer estas características no significa predecir cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí permite comprender mejor el riesgo sísmicos de cada zona, además de prepararse.

¿Como saber qué tipo de suelo hay en mi zona en CDMX?

El CIRES cuenta con información de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RAcM), que permite consultar datos relacionados con el comportamiento sísmico en distintas áreas de la capital. La pregunta es sencilla pero importante: Si un mismo sismo puede sentirse tan diferente dependiendo del suelo, ¿sabes qué tipo de terreno hay debajo de tu casa, escuela o lugar de trabajo? Te leemos en comentarios.

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