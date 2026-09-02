¿Cambiará el mapa político de CDMX? Lista de alcaldes que pueden reelegirse en las Elecciones 2027

¿Morena podría perder el control de la capital? Estamos a poco menos de 10 días de que comience oficialmente el Proceso Electoral 2026-2027, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), y ya se conoce a algunos de los perfiles que podrían buscar el voto el próximo año, entre ellos estarían los alcaldes de la Ciudad de México (CDMX).

Conviene recordar que en México se han reducido los cargos en donde se acepta la reelección, es por eso que te contamos quiénes son los titulares de las demarcaciones capitalinas que podrían separarse de su cargo en las próximas semanas para buscar seguir en el puesto por otros tres años.

⚠️ 🏛️ A poco menos de un año de las elecciones de 2027, prácticamente un ejército de Morena (@PartidoMorenaMx) ya está haciendo campaña, o como ellos le llaman, “presencia territorial”. Y todo porque el @INEMexico ya no es árbitro, es jugador y juega del lado del partido… pic.twitter.com/JsjStJUCQI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 8, 2026

Lista de alcaldes de CDMX que pueden reelegirse en 2027

Estos son los alcaldes que pueden reelegirse durante las elecciones 2027:

Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón. Llegó al puesto con la coalición de Morena, PVEM y PT Nancy Núñez Reséndiz, alcaldesa de Azcapotzalco. Llegó al puesto con la coalición de Morena, PVEM y PT Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez. Llegó al puesto con el PAN, aunque con el apoyo del PRI y PRD Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa de Morelos. Llegó al puesto con la coalición PAN, PRI y PRD Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Llegó al puesto con la coalición PRI, PAN y PRD Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero. Llegó al puesto con la coalición de Morena, PVEM y PT María de Lourdes Paz Reyes, alcalde de Iztacalco. Llegó al puesto con la coalición de Morena, PVEM y PT Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa. Llegó al puesto con la coalición Morena, PVEM y PT José Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras. Llegó al cargo con la coalición Morena, PVEM y PT José Octavio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta. Llegó al puesto con la coalición Morena, PVEM y PT Gabriela Osorio Hernández, alcaldesa de Tlalpan. Llegó al puesto con la coalición de Morena, PVEM y PT Circe Camacho Bastida, alcaldesa de Xochimilco. Llegó al poder con la coalición de Morena, PVEM y PT

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¿Qué alcaldes de la CDMX no se pueden reelegir en las elecciones 2027?

Mientras tanto, estas son las alcaldías que pase lo que pase tendrán a una nueva persona al frente:

Coyoacán - gobernada desde 2021 por Giovani Gutiérrez Aguilar, quien llegó al poder con el PAN y PRD

- gobernada desde 2021 por Giovani Gutiérrez Aguilar, quien llegó al poder con el PAN y PRD Miguel Hidalgo - gobernada desde 2021 por Mauricio Tabe, quien llegó al poder con el PAN

- gobernada desde 2021 por Mauricio Tabe, quien llegó al poder con el PAN Tláhuac - gobernada desde 2021 por Berenice Hernández Calderón, quien llegó al poder con Morena

- gobernada desde 2021 por Berenice Hernández Calderón, quien llegó al poder con Morena Venustiano Carranza - gobernada desde 2021 por Evelyn Parra Álvarez, quien llegó al poder con Morena

Como se puede ver, la reconfiguración de la CDMX puede cambiar, ya que si Morena llega a perder la mayoría de sus alcaldías, como ocurrió en 2021, podría reducir el apoyo para la Jefatura de Gobierno.

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