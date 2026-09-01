Tormenta y granizo cubren La Marquesa y complican vuelos en Aeropuerto Internacional de Toluca

Una intensa lluvia acompañía de granizo sorprendió esta tarde a los automovilistas que circulan por autopista Mexico-Toluca, a la altura de La Marquesa, en el Estado de México. La precipitación dejó una importante acumulación de hielo sobre el pavimento y en algunas zonas del área comercial, mientras que los encharcamientos complicaron la circulación en ambos sentidos de la carretera.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y reducir la velocidad, además de mantener una mayor distancia entre vehículos, debido a que el pavimento puede encontrarse resbaladizo.

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¿Cómo está la circulación en la México-Toluca?

La presencia de agua y granizo sobre la carpeta de asfáltica mantiene condiciones complicadas para quienes transitan por este tramo de la autopista. La lluvia continúa en la zona, por lo que las condiciones podrían cambiar durante las próximas horas. Los conductores deben evitar maniobras bruscas y en caso de ser necesario, buscar un sitio seguro para detenerse.

Afectaciones en vuelos del Aeropuerto Internacional de Toluca y AICM

Aerolíneas mexicanas exhortaron a sus usuarios para que tomaran precauciones, ante la presencia de intensa lluvia, caída de granizo y hasta una tormenta eléctrica en la zona del Aeropuerto Internacional de Toluca, por lo que su operación de vuelos podría verse afectada.

#AlMomento | La aerolínea Viva Aerobus exhorta a sus usuarios a tomar precauciones, ante la presencia de lluvia y tormenta eléctrica en la zona del AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca; la operación de sus vuelos podría verse afectada https://t.co/sZUZ27DFpe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 1, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este martes, lluvias en el Estado de México con posibilidades de tormentas eléctricas, además de la caída de granizo para la entidad se contemplan precipitaciones puntuales muy fuertes entre 50 y 75 mm en 24 horas.

Además, las autoridades han recomendado extremar precauciones al conducir durante las tormentas y evitar zonas con acumulaciones de Agua.

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